Στους 82 έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών, συμπεριλαμβανομένων 28 παιδιών από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν το Τέξας το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται καθώς οι τοπικοί αξιωματούχοι έκτακτης ανάγκης σε όλη την πολιτεία συνεχίζουν τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης προκειμένου να εντοπίσουν όλους τους αγνοούμενους.

Αναλυτικότερα, 68 θάνατοι έχουν καταγραφεί στην κομητεία Κερ, 6 στην Τράβις, 3 στην Μπέρνέτ, 2 στην Κένταλ, 2 στη Γουίλιαμσον και 1 στην Τον Γκριν.

Αξιωματούχοι στην κομητεία Κερ ανέφεραν ότι τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν 10 κατασκηνώτριες και έναν σύμβουλο από τη θερινή κατασκήνωση για κορίτσια Camp Mystic, που βρίσκεται κοντά στον ποταμό Γουαδελούπη, η στάθμη του οποίου ανέβηκε 8 μέτρα. Συνολικά, αγνοούνται τουλάχιστον 41 άνθρωποι σύμφωνα με πολιτειακούς και τοπικούς αξιωματούχους. Για να βοηθήσει στις έρευνες, η Εθνοφρουρά της Πολεμικής Αεροπορίας του Τέξας χρησιμοποιεί τηλεκατευθυνόμενα στρατιωτικά drones που χρησιμοποιούνται συνήθως από τον στρατό για παρακολούθηση.

Río San Gabriel en Georgetown, centro de Texas Ruthie Scotpic.twitter.com/IMBrg1dkAU — Alertageo (@alertarojanot) July 6, 2025

Νεκρός εντοπίστηκε και ο ιδιοκτήτης του Camp Mystic, Ντικ Ίστλαντ, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ προσπαθούσε να σώσει τους κατασκηνωτές κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πλημμυρών στην κομητεία Κερ, όπως δημοσίευσε ο εγγονός του σε ένα αφιέρωμα στο Instagram το Σάββατο.

«Αν δεν επρόκειτο να πεθάνει από φυσικά αίτια, αυτός ήταν ο μοναδικός άλλος τρόπος - να σώσει τα κορίτσια που τόσο αγαπούσε και φρόντιζε», έγραψε ο Τζορτζ Ίστλαντ. «Αυτός είναι ο τύπος ανθρώπου που ήταν ο παππούς μου. Ήταν σύζυγος, πατέρας, παππούς και μέντορας χιλιάδων νέων γυναικών. Αν και δεν περπατάει πια σε αυτή τη γη, η επίδρασή του δεν θα ξεθωριάσει ποτέ στις ζωές που άγγιξε» ανέφερε ο εγγονός του.

Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι αρχές «δεν θα σταματήσουν μπροστά σε τίποτα»μέχρι να διασφαλίσουν ότι θα βρεθούν όλοι οι αγνοούμενοι.

#WorldDNA | Death toll due to Texas floods rises to 78, including 28 children who were a part of a summer camp



Texas governer warns of new floods and more rainfall on Friday@ShivanChanana and @JyotsnaKumar13 report pic.twitter.com/iqQvYq7thh — WION (@WIONews) July 7, 2025

Αυξάνεται η στάθμη του νερού

Και ενώ οι προσπάθειες εντοπισμού των αγνοουμένων συνεχίζεται, τα υδάτινα κανάλια σε ορισμένα από τα πιο κατεστραμμένα μέρη του κεντρικού Τέξας αρχίζουν να φουσκώνουν για άλλη μια φορά καθώς περισσότερες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στην περιοχή την Κυριακή.

«Αυτό το νερό μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο [ενός έως δύο ποδιών] όταν εισέλθει στον ποταμό Γουαδελούπη στο Ίνγκραμ», ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κερ σε ανάρτηση στο Facebook απόψε.

«Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί αν βρίσκεστε κοντά στον ποταμό Γουαδελούπη ή στο ρυάκι Τζόνσον», ανέφερε η ανάρτηση.

Ένα timelapse βίντεο, που τραβήχτηκε την Παρασκευή, δείχνει πόσο γρήγορα ανέβηκε η στάθμη των νερών κατά μήκος του ποταμού Λάνο στο Κίνγσλαντ του Τέξας.

Το βίντεο δείχνει το νερό να εισχωρεί ορμητικά και να ανεβαίνει κατά μήκος του ποταμού σε διάστημα μόλις 30 λεπτών.

El número de fallecidos a causa de las inundaciones en el centro-sur de Texas, EU alcanza ya los 82, de acuerdo con autoridades locales.

Así creció el nivel de las inundaciones, en pocos minutos.



QEPD #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/hWj0N6aoEI — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 7, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε την Κυριακή την κομητεία Κερ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενεργοποιώντας την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών στο Τέξας. Είπε επίσης ότι πιθανότατα θα επισκεφθεί την πολιτεία την Παρασκευή.

«Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με εκπροσώπους από το Τέξας και αυτό που συνέβη είναι κάτι φρικτό, απολύτως φρικτό», δήλωσε ο Τραμπ την Κυριακή στο Νιου Τζέρσεϊ.

