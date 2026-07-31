Η Σίντνεϊ Σουίνι ανέβασε τη θερμοκρασία με τη νέα διαφημιστική καμπάνια της σειράς εσωρούχων SYRN, ποζάροντας με ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό δαντελένιο σύνολο. Η 28χρονη ηθοποιός φόρεσε ένα δαντελένιο σουτιέν, στρινγκ και ζαρτιέρες, αναδεικνύοντας τις καμπύλες της.

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με διάφανα γάντια και μαύρη εσάρπα, ενώ επέλεξε έντονο, σκοτεινό μακιγιάζ που παρέπεμπε στην αισθητική του παλιού Χόλιγουντ.

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Στο βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σίντνεϊ Σουίνι περιστρέφεται μπροστά στην κάμερα, παρουσιάζοντας το σύνολο από διαφορετικές γωνίες. Η πρωταγωνίστρια του «The Housemaid» λάνσαρε τη SYRN τον Ιανουάριο και τους τελευταίους μήνες έχει αναλάβει η ίδια τον κεντρικό ρόλο στις διαφημιστικές καμπάνιες της εταιρείας, δημοσιεύοντας συχνά φωτογραφίες και βίντεο με τα εσώρουχα.

The couple that falls together, stays together? 🤷🏻‍♀️

Sydney Sweeney and Scooter Braun took the plunge - literally - with a tandem bungee jump in Queenstown, New Zealand. Sharing the heart-stopping moment, the daredevil duo somehow managed to make it look fun 😅



📽️: scooterbraun… pic.twitter.com/Anfqb46Q0m — HELLO! Canada (@HelloCanada) July 26, 2026

Η πρώτη συλλογή της SYRN εξαντλήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ εκτιμάται ότι απέφερε περίπου 18 εκατ. δολάρια μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Λίγες ημέρες πριν από την αισθησιακή φωτογράφιση, η Σίντνεϊ Σουίνι είχε δείξει την πιο τολμηρή πλευρά της κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Κουίνσταουν της Νέας Ζηλανδίας.

Sydney Sweeney posó para su marca de ropa Syrn. https://t.co/nYStVDlBfn pic.twitter.com/dj1E92gzay — MDZ Online (@mdzol) July 30, 2026

Η ηθοποιός βρισκόταν στην Αυστραλία για τα γυρίσματα της ταινίας «Gundam». Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, ταξίδεψε στη Νέα Ζηλανδία, όπου δοκίμασε μια σειρά από δραστηριότητες γεμάτες αδρεναλίνη, μαζί με τον σύντροφό της, Σκούτερ Μπράουν.

Πηγή: skai.gr

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