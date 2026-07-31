9μηνη άδεια μητρότητας: Επεκτείνεται σε περισσότερες εργαζόμενες

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας φέρνει νέα υπουργική απόφαση, η οποία αυξάνει τον αριθμό των εργαζόμενων μητέρων που μπορούν να λάβουν το επιδοτούμενο εννεάμηνο της ΔΥΠΑ. Οι νέες ρυθμίσεις παρουσιάστηκαν από την εργατολόγο Μαργαρίτα Καρδάρη στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ.

Η ειδική άδεια προστασίας μητρότητας παρέχει τη δυνατότητα στη μητέρα να απέχει από την εργασία της για διάστημα εννέα μηνών, λαμβάνοντας από τη ΔΥΠΑ αποδοχές που αντιστοιχούν στον εκάστοτε κατώτατο μισθό.

Νέες κατηγορίες δικαιούχων

Η απόφαση επεκτείνει το δικαίωμα πέρα από τις φυσικές μητέρες, εντάσσοντας πλέον:

μητέρες που αποκτούν παιδί μέσω υιοθεσίας, εφόσον το παιδί δεν έχει συμπληρώσει το όγδοο έτος της ηλικίας του,

μητέρες που αποκτούν παιδί μέσω τεκμαιρόμενης μητρότητας (παρένθετης κύησης),

οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται περιπτώσεις που έως σήμερα δεν είχαν πρόσβαση στη συγκεκριμένη παροχή.

Τι αλλάζει για τη μερική απασχόληση

Από τις σημαντικότερες καινοτομίες της υπουργικής απόφασης είναι η ένταξη των εργαζόμενων με καθεστώς μερικής απασχόλησης στους δικαιούχους της ειδικής άδειας.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ακόμη και αν ο εργοδότης προσλάβει άλλο εργαζόμενο για να καλύψει προσωρινά τη θέση της μητέρας κατά τη διάρκεια της άδειας, το δικαίωμα λήψης της επιδότησης από τη ΔΥΠΑ δεν επηρεάζεται.

Τι ισχύει για όσες εργάζονται σε περισσότερες από μία δουλειές

Η νέα ρύθμιση αντιμετωπίζει και το ζήτημα της παράλληλης απασχόλησης. Σύμφωνα με όσα εξήγησε η κ. Καρδάρη, οι εργαζόμενες που διατηρούν δεύτερη μισθωτή εργασία για την ενίσχυση του εισοδήματός τους εξακολουθούν να μπορούν να λάβουν την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Επιπλέον, στους δικαιούχους εντάσσονται πλέον και γυναίκες που στο παρελθόν εργάζονταν ως ελεύθερες επαγγελματίες και στη συνέχεια απέκτησαν σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς δεν απαιτείται πλέον να είχαν αποκλειστικά μισθωτή απασχόληση σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης

Η διαδικασία χορήγησης της άδειας πραγματοποιείται με την κατάθεση αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ανάλογα με την περίπτωση, απαιτείται η ληξιαρχική πράξη γέννησης ή τα σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν την υιοθεσία ή την τεκμαιρόμενη μητρότητα.

Η ειδική άδεια μπορεί να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της άδειας μητρότητας ή μετά το πέρας της περιόδου του μειωμένου ωραρίου, ενώ στις περιπτώσεις υιοθεσίας προβλέπεται για παιδιά ηλικίας έως οκτώ ετών.



Πηγή: skai.gr

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