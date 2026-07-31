Συνολικά 614 στρέμματα ελαιώνων, πευκοδάσους και θαμνότοπων κάηκαν στη διάρκεια της φωτιάς στο Πλωμάρι της Μυτιλήνης από την περασμένη Τετάρτη 29 Ιουλίου μέχρι και χθες το μεσημέρι που η φωτιά έσβησε, σύμφωνα με την Ερευνητική Ομάδα Τηλεπισκόπησης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ομάδα πραγματοποίησε μια αρχική χαρτογράφηση της καμένης έκτασης και της σφοδρότητας της πυρκαγιάς. Για τη χαρτογράφηση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα δορυφόρων σε συνδυασμό με οδηγίες ταξινόμησης. Σύμφωνα με την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων, η καμένη έκταση εκτιμάται σε 614 στρέμματα, εκ των οποίων:

164 στρέμματα με χαμηλή σφοδρότητα καύσης

260 στρέμματα με χαμηλή-μέτρια σφοδρότητα καύσης

180 στρέμματα με μέτρια-υψηλή σφοδρότητα καύσης

10 στρέμματα με υψηλή σφοδρότητα καύσης

Τέλος, από τα 614 στρέμματα, τα 473 στρέμματα περίπου είναι ελαιώνες και τα υπόλοιπα πευκοδάσος και θαμνότοποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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