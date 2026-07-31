Του Μάκη Συνοδινού

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:30 το πρωί της Παρασκευής στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του σωφρονιστικού καταστήματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ένταση προκλήθηκε από Τούρκους κρατούμενους, οι οποίοι αντέδρασαν στη μεταγωγή συγκρατούμενού τους σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα μέσα σε κελιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των αστυνομικών δυνάμεων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η κατάσταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, ενώ η επιχείρηση των Αρχών συνεχίζεται για την πλήρη αποκατάσταση της τάξης και την κατάσβεση τυχόν εστιών.

Νωρίτερα, από το σημείο είχαν αναφερθεί πυκνοί καπνοί και έντονη δυσοσμία, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Πλέον, από την περιοχή αναδύεται κυρίως λευκός καπνός, ενώ συνεχίζεται η άφιξη πυροσβεστικών οχημάτων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.