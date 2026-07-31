Ο Νίκος Παγκάκης από το ΟΑΚΑ σχολίασε την πρόκριση του Παναθηναϊκού, στο ΟΑΚΑ, επί της Ουγγρικής Πάκσι.

«Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει, κατάφερε να περάσει γιατί είναι η ποιοτικότερη ομάδα, γιατί έχει περισσότερες λύσεις, κατάφερε να περάσει παρά το γεγονός ότι είχε κάποια παράπονα για την διαιτησία, όσο αναφορά το δεύτερο γκολ της Ουγγρικής ομάδας. Βέβαια δεν θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, λόγο της δυναμικής των ομάδων.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε το παιχνίδι σαν να υπάρχει var, ενώ οι αντίπαλοι σαν να μην υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση επειδή έχει τις λύσεις, διότι οι αλλαγές του Νίστρουπ έπιασαν τόπο, ενώ από την άλλη οι αλλαγές του προπονητή της Πάκσι δεν έπιασαν σε αντίθεση με ότι είχε συμβεί στην Ουγγαρία.

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Πηγή: skai.gr

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