«Διχασμένη» η ΕΕ για τελική εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Εν μέσω κρίσιμων διαπραγματεύσεων για το εμπορικό μέλλον της Ευρώπης με τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά σε ένα σημαντικό δίλημμα: αποδοχή των δασμών ή κλιμάκωση με αντίποινα; Από τις Βρυξέλλες, διαπιστώνεται έντονη κινητικότητα καθώς η ΕΕ καλείται να απαντήσει στις πιέσεις της Ουάσιγκτον. Η αμερικανική πλευρά προτείνει δασμούς της τάξης του 17% στις εισαγωγές τροφίμων, με αντάλλαγμα την αποφυγή ενός ευρύτερου εμπορικού πολέμου. Εναλλακτικά, η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο «αντιποίνων», σε μια προσπάθεια να προσελκύσει συμβιβασμό από την αμερικανική κυβέρνηση.

Αντίστροφη μέτρηση και διχασμός στις Βρυξέλλες

Η προθεσμία που έθεσαν οι ΗΠΑ για συμφωνία λήγει την ερχόμενη Τετάρτη – σημείο καμπής, καθώς πλανάται η απειλή δασμών έως και 50%, σύμφωνα με τις διακηρύξεις του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο. Οι διαπραγματεύσεις, που διαρκούν ήδη σχεδόν τρεις μήνες, δεν έχουν αποφέρει συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο, ενώ οι διαβουλεύσεις του σαββατοκύριακου κατέληξαν σε αδιέξοδο. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπένσεντ, προειδοποίησε πως αυτοί οι δασμοί μπορεί να εξελιχθούν σε "μπούμερανγκ" για την αμερικανική οικονομία αν δεν υπάρξει συμβιβασμός.

Η Κομισιόν, θεσμικά υπεύθυνη για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ, έχει ζητήσει καθοδήγηση από τα κράτη μέλη: ποια είναι έτοιμα να αποδεχτούν υψηλότερους δασμούς της τάξεως του 17% αντί του αρχικού 10%, και ποια επιμένουν σε δυναμικότερη στάση με εφαρμογή αντιμέτρων προς τις ΗΠΑ.

Στάσεις χωρών και πολιτικές ισορροπίες

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εμφανίστηκε αισιόδοξη, δηλώνοντας ότι "ελπίζει για συμφωνία επί της αρχής έως την Τετάρτη", προκειμένου να ακολουθηθεί στη συνέχεια το υπόδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου και να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις εν ευθέτω χρόνω. Ωστόσο, τα κράτη μέλη παραμένουν διχασμένα.

Χώρες όπως η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία επιθυμούν μια άμεση συμφωνία, καθώς η οικονομική αβεβαιότητα πλήττει ιδιαίτερα τη γερμανική βιομηχανία. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει χαρακτηρίσει ως στρατηγικά προτιμότερη τη "γρήγορη και απλή λύση" παρά μια "μακροχρόνια και περίπλοκη διαδικασία χωρίς αποτέλεσμα".

Αντιθέτως, το Παρίσι και η Μαδρίτη διατηρούν απόσταση επιφυλακής έναντι μιας άνευ όρων συμφωνίας. Θεωρούν ότι η ΕΕ, ως αγορά των 450 εκατ. καταναλωτών, οφείλει να επιδείξει αποφασιστικότητα απέναντι στις απαιτήσεις Τραμπ και να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα διαπραγματευτικά "εργαλεία", ώστε να διασφαλιστούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Ήδη ισχύοντες δασμοί και το πλαίσιο της αντιπαράθεσης

Αξίζει να τονιστεί ότι οι δασμοί 25% στις εισαγωγές ευρωπαϊκών οχημάτων και εξαρτημάτων, 50% σε χάλυβα και αλουμίνιο και 10% σε άλλες κατηγορίες ευρωπαϊκών προϊόντων είναι ήδη σε εφαρμογή, προσθέτοντας πίεση στο παζάρι και λειτουργώντας ως μοχλός διαπραγμάτευσης.

Το μέλλον της διατλαντικής εμπορικής σχέσης κρίνεται αυτή την εβδομάδα, με την Ευρώπη να καλείται να επιλέξει ανάμεσα στη διπλωματία και την αντιπαράθεση, προστατεύοντας ταυτόχρονα τόσο τα οικονομικά της συμφέροντα όσο και τη θέση της στην παγκόσμια αγορά.

