Η Τζόαν Κόλινς απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η λάμψη του παλιού Χόλιγουντ δεν έχει ηλικία. Η 93χρονη ηθοποιός εντυπωσίασε με τις κομψές εμφανίσεις της στη πολυτελή βίλα της στο Σεν Τροπέ, όπου απολαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του καλοκαιριού της.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, η πρωταγωνίστρια της «Δυναστείας» ποζάρει με ένα λαμπερό λευκό φόρεμα και διαμαντένια κοσμήματα, θυμίζοντας σταρ της χρυσής εποχής του κινηματογράφου. Σε άλλα στιγμιότυπα χαλαρώνει δίπλα στην πισίνα με μαγιό, ενώ απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα φορώντας ένα πολύχρωμο καφτάνι.

«Δεν χρειάζεται να στερείσαι, αλλά να τρως λιγότερο»

Η Τζόαν Κόλινς έχει μιλήσει πολλές φορές για τις συνήθειες που, όπως υποστηρίζει, τη βοηθούν να διατηρεί τη φυσική της κατάσταση και τη νεανική της εμφάνιση. Ένα από τα βασικά μυστικά της είναι η προσαρμογή της ποσότητας του φαγητού στην ηλικία. Όπως έχει εξηγήσει, σήμερα καταναλώνει περίπου το ένα τέταρτο της ποσότητας που έτρωγε όταν ήταν 25 ετών.

«Στα 50 χρειάζεσαι τη μισή ποσότητα φαγητού από αυτή που έτρωγες στα 25 και στα 75 ακόμη λιγότερη», έχει δηλώσει, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει στις εξαντλητικές δίαιτες.

Η ίδια προτιμά να τρώει μικρότερες μερίδες χωρίς να στερείται τις αγαπημένες της απολαύσεις. Πίνει κρασί, τρώει γλυκό, ψωμί και πίνει τον καφέ της με ζάχαρη, αλλά αποφεύγει την υπερβολή. «Δεν γεμίζω το στομάχι μου. Τρώω μόνο το μισό από αυτό που βρίσκεται στο πιάτο μου, αλλά δεν στερούμαι», έχει αναφέρει.

Όταν χρειάζεται να χάσει γρήγορα λίγα κιλά, έχει πει ότι επιλέγει για μερικές ημέρες ένα απλό πρόγραμμα με βραστά αυγά και μπρόκολο. Πρόκειται, ωστόσο, για μια προσωπική της συνήθεια και όχι για διατροφική σύσταση.

Το αβοκάντο και η ισορροπημένη διατροφή

Στο καθημερινό της πρόγραμμα έχει σταθερή θέση το αβοκάντο, μια τροφή πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά και φυτικές ίνες. Η Τζόαν Κόλινς προσπαθεί να ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή και να αποφεύγει το πρόχειρο φαγητό, χωρίς όμως να αποκλείει εντελώς τις μικρές απολαύσεις.

«Η ποιότητα όσων τρως είναι εξίσου σημαντική με την ποιότητα των προϊόντων που χρησιμοποιείς», έχει δηλώσει. Παράλληλα, έχει αναφέρει ότι λαμβάνει βιταμίνες C και E, καθώς και ωμέγα λιπαρά, ενώ συνεργάζεται με τη διατροφολόγο διασημοτήτων Γκαμπριέλα Πίκοκ. Παρότι είναι ιδιαίτερα πειθαρχημένη, η ίδια αναγνωρίζει ότι η κληρονομικότητα μπορεί να έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην εμφάνισή της. «Νομίζω ότι είμαι απλώς τυχερή», έχει πει.

Μισή ώρα άσκηση την ημέρα

Η φυσική δραστηριότητα ήταν πάντοτε μέρος της ζωής της. Όπως έχει περιγράψει, από τα 16 της χρόνια συνήθιζε να περνά ώρες χορεύοντας σε ντίσκο, αίθουσες χορού και νυχτερινά κέντρα. Αργότερα στράφηκε στη γυμναστική και στο Pilates. Με το πέρασμα του χρόνου, όμως, αναγκάστηκε να προσαρμόσει το πρόγραμμά της, καθώς, όπως λέει, το σώμα δεν μπορεί να δέχεται την ίδια ένταση σε όλες τις ηλικίες. Πλέον θεωρεί τη φυσικοθεραπεία βασικό μέρος της καθημερινότητάς της.

«Συνιστώ ανεπιφύλακτα τη συνεργασία με έναν φυσικοθεραπευτή σε μεγαλύτερους άνδρες και γυναίκες που θέλουν να παραμείνουν σε καλή φυσική κατάσταση. Συνήθως γυμνάζομαι για μισή ώρα την ημέρα και αυτό μου δίνει ενέργεια», έχει εξηγήσει. Παράλληλα, κολυμπά τακτικά, ακολουθώντας τη φιλοσοφία «λίγο και συχνά».

Τι λέει για το Botox και τις πλαστικές επεμβάσεις

Η Τζόαν Κόλινς επιμένει ότι δεν έχει καταφύγει σε πλαστικές επεμβάσεις για να διατηρήσει την εμφάνισή της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε παραδεχθεί ότι δοκίμασε Botox μία φορά, πριν από πολλά χρόνια, αλλά δεν της άρεσε το αποτέλεσμα, καθώς ένιωθε ότι περιόριζε τις εκφράσεις του προσώπου της. «Είμαι ηθοποιός. Πρέπει να έχω εκφράσεις», είχε δηλώσει.

Σε μεταγενέστερη τοποθέτησή της ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κάνει χειρουργική επέμβαση, ενέσεις λίπους ή άλλες αισθητικές παρεμβάσεις. Απαντώντας σε όσους δυσκολεύονται να την πιστέψουν, έχει επισημάνει ότι οι γραμμές και η χαλάρωση στο πρόσωπό της αποτελούν απόδειξη ότι δεν έχει περάσει από το χειρουργικό τραπέζι.

Ένα από τα σημαντικότερα μυστικά αντιγήρανσης της ηθοποιού είναι η προστασία από τον ήλιο. «Έσωσα το πρόσωπό μου φορώντας πάντοτε καπέλο στον ήλιο», έχει πει. Αν και αγαπά το μαύρισμα, φροντίζει να προστατεύει ιδιαίτερα την περιοχή του προσώπου.

Πηγή: skai.gr

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