Eldorado Gold: Κέρδη $172,8 εκατ. στο β’ τρίμηνο – Στα $487,5 εκατ. τα έσοδα

Ισχυρή κερδοφορία και αυξημένες λειτουργικές επιδόσεις ανακοίνωσε η Eldorado Gold για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους να διαμορφώνονται στα 172,8 εκατ. δολάρια ή 0,69 δολάρια ανά μετοχή.

Τα έσοδα της μεταλλευτικής εταιρείας ανήλθαν σε 487,5 εκατ. δολάρια, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 136,7 εκατ. δολάρια ή 0,54 δολάρια ανά μετοχή. Οι προσαρμογές για το β' τρίμηνο περιλαμβάνουν κέρδος 47,4 εκατ. δολαρίων από αναβαλλόμενους φόρους λόγω αλλαγών στον συντελεστή του εταιρικού φόρου εισοδήματος στην Τουρκία, καθαρό κέρδος 19,0 εκατ. δολαρίων από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και έξοδα 13,1 εκατ. δολαρίων που σχετίζεται με έξοδα εξαγοράς και ενοποίησης

Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 281,1 εκατ. δολάρια, με τις καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες να ανέρχονται σε 149,5 εκατ. δολάρια.

Η παραγωγή χρυσού στο τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 104.616 ουγκιές και οι πωλήσεις σε 102.691 ουγκιές, με μέση τιμή πώλησης 4.379 δολάρια ανά ουγκιά. Το συνολικό κόστος μετρητών ανήλθε σε 1.432 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά, ενώ το συνολικό κόστος διατήρησης διαμορφώθηκε σε 1.926 δολάρια.

Παρά την ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, οι υψηλές επενδυτικές δαπάνες επιβάρυναν τις ελεύθερες ταμειακές ροές, οι οποίες ήταν αρνητικές κατά 334,1 εκατ. δολάρια. Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στις συνεχιζόμενες επενδύσεις στα έργα των Σκουριών και του McIlvenna Bay. Εξαιρουμένων των δύο έργων, οι ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά 40,9 εκατ. δολάρια.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 441,3 εκατ. δολάρια. Από αυτές, 154,6 εκατ. δολάρια κατευθύνθηκαν στο έργο των Σκουριών, επιπλέον 59,6 εκατ. δολάρια σε επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο στην ίδια επένδυση και 78,1 εκατ. δολάρια στο McIlvenna Bay.

Στις 30 Ιουνίου 2026, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Eldorado Gold διαμορφώνονταν σε 554,6 εκατ. δολάρια, μειωμένα κατά 314,8 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η υποχώρηση συνδέεται με επενδύσεις, επαναγορές μετοχών, αποπληρωμές πιστωτικών διευκολύνσεων, μερίσματα και φόρους.

Το γ' τρίμηνο του 2026 η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος

Το χρονοδιάγραμμα για την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού από τις Σκουριές Χαλκιδικής στο τρίτο τρίμηνο του 2026 και την εμπορική παραγωγή στο 4ο τρίμηνο του ίδιου έτους, επιβεβαιώνει η Eldorado Gold με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου.

Η παραγωγή χρυσού για το 2026 προβλέπεται μεταξύ 60.000 και 100.000 ουγκιών και η παραγωγή χαλκού μεταξύ 20 και 40 εκατομμυρίων λιβρών.

Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες πώλησης συμπυκνώματος με διάφορους αγοραστές για όλες τις αναμενόμενες ποσότητες του 2026 και ένα μέρος από αυτές του 2027, ενώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με άλλους αντισυμβαλλομένους για τη σύναψη συμφωνιών που καλύπτουν την παραγωγή έως το 2029. Όπως αναφέρει, Οι εμπορικοί όροι που έχουν συμφωνηθεί είναι σημαντικά καλύτεροι από εκείνους που είχαν ληφθεί υπόψη στη μελέτη σκοπιμότητας του 2022, γεγονός που αντανακλά τις ισχυρές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά των συμπυκνωμάτων χαλκού-χρυσού.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι ο Χρήστος Μπαλάσκας θα διοριστεί Vice President & Country Manager, για την Ελλάδα και θα αναφέρεται στον Christian Milau, ο οποίος θα αναλάβει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο νυν διευθύνων σύμβουλος George Burns, δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αντικατοπτρίζουν τη συνεχή δημιουργία ταμειακών ροών σε όλο το χαρτοφυλάκιο, υποστηριζόμενη από ένα ευνοϊκό περιβάλλον τιμών χρυσού και σταθερή λειτουργική απόδοση, παρά την προγραμματισμένη μείωση της παραγωγής στο Kisladag. Επωφεληθήκαμε από ένα πλήρες τρίμηνο παραγωγής στο Ormaque, το οποίο συνέβαλε στην ισχυρή παραγωγή στο συγκρότημα Lamaque, ενώ η Ολυμπιάδα παρουσίασε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο σταθερή απόδοση σύμφωνα με τον προγραμματισμό, καθώς η λειτουργία συνεχίζει να επιδεικνύει βελτιωμένη συνέπεια.

Επιπλέον, πετύχαμε διάφορα σημαντικά ορόσημα στα αναπτυξιακά μας έργα. Στις Σκουριές, η κατασκευή πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, με την πρώτη θραύση μεταλλεύματος να πραγματοποιείται επιτυχώς με προσωρινή τροφοδοσία ρεύματος, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα καθώς προετοιμαζόμαστε για τη μετάβαση από τη φάση της θέσης σε λειτουργία προς την παραγωγική λειτουργία. Στο McIlvenna Bay, μετά την επιτυχή ενσωμάτωση της εξαγοράς της Foran, πετύχαμε την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού κατά τη διάρκεια του τριμήνου και του πρώτου συμπυκνώματος ψευδαργύρου τον Ιούλιο, με τη μονάδα να επιταχύνει πλέον τη λειτουργία της εν όψει της εμπορικής παραγωγής αργότερα στο τρίτο τρίμηνο.

Συνολικά, αυτά τα επιτεύγματα αντανακλούν τη συνεχή υλοποίηση σε όλο το χαρτοφυλάκιό μας, καθώς προωθούμε τα αναπτυξιακά μας έργα και τοποθετούμε την Εταιρεία σε θέση να αυξήσει την παραγωγή και τη δημιουργία ταμειακών ροών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Eldorado Gold.



Πηγή: skai.gr

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