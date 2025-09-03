Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» Πούτιν και Σι να μιλούν για μεταμοσχεύσεις και αθανασία

Όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν περπάτησε δίπλα στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Τετάρτη (03/09), ένα ανοιχτό μικρόφωνο τούς έπιασε να συζητούν για μεταμοσχεύσεις οργάνων και την πιθανότητα οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν έως και 150 χρόνια.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε καθώς ο Πούτιν και ο Σι περπατούσαν μαζί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας για να παρακολουθήσουν τη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με το Reuters.

Μεταδόθηκε μάλιστα ζωντανά από το κρατικό CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters.

Η εκδήλωση που καλύφθηκε από το CCTV προβλήθηκε 1,9 δισεκατομμύρια φορές στο διαδίκτυο και περισσότερες από 400 εκατομμύρια στην τηλεόραση.

Καθώς ο Πούτιν και ο Σι περπατούσαν προς την εξέδρα της Τιενανμέν όπου παρακολούθησαν την παρέλαση με τον Κιμ, ο μεταφραστής του Πούτιν ακούστηκε να λέει στα κινεζικά: «Η βιοτεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς». Ο μεταφραστής πρόσθεσε, μετά από ένα απόσπασμα που δεν ακούγεται πως «τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι και (μπορείς) ακόμη και να επιτύχεις την αθανασία».

Σε απάντηση, ο Σι, ο οποίος ήταν εκτός κάμερας, ακούγεται να απαντά στα κινεζικά: «Κάποιοι προβλέπουν ότι σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν έως και 150 χρόνια».

Ο Κιμ χαμογελούσε και κοίταζε προς τον Πούτιν και τον Σι, αλλά δεν ήταν σαφές αν η συνομιλία μεταφραζόταν γι΄ αυτόν. Ο Πούτιν δεν ακούγεται να μιλάει καθαρά στα ρωσικά στο βίντεο από το CCTV.

Καθώς ο Σι άρχισε να μιλάει, το βίντεο δείχνει ένα ευρύ πλάνο της πλατείας Τιενανμέν και ο ήχος σβήνει.

Λίγο περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα αργότερα, ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ επανεμφανίστηκαν στην κάμερα καθώς περπατούσαν στα σκαλιά προς την πλατφόρμα για να παρακολουθήσουν την παρέλαση.

Hot-mic moment at the Beijing parade.



Xi: “People rarely lived past 70 before. Now at 70 you’re still a child.”



Putin: “With biotech, organs can be replaced endlessly… people could even reach immortality.”



Xi: “Some predict people might live to 150 this century.” pic.twitter.com/VRj02vkFxO — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025



Στην εκδήλωση, ο Σι μίλησε σε ένα πλήθος άνω των 50.000 θεατών τονίζοντας ότι ο πλανήτης αντιμετώπιζε μια επιλογή «ειρήνης ή πολέμου» καθώς επιθεώρησε στρατεύματα και στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων υπερηχητικών πυραύλων και ναυτικών drones.

Ο Πούτιν έφτασε στην Κίνα την περασμένη Κυριακή (31/08) για να συμμετάσχει σε μια σύνοδο κορυφής που διοργάνωσε το Πεκίνο, στην οποία παρευρέθηκαν περισσότεροι από 20 ηγέτες μη δυτικών χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Ο Πούτιν και ο Σι υπέγραψαν περισσότερες από 20 συμφωνίες, που κυμαίνονται από την ενέργεια έως την τεχνητή νοημοσύνη, και συμφώνησαν να κατασκευάσουν έναν σημαντικό νέο αγωγό φυσικού αερίου, χωρίς να ανακοινώσουν βασικές λεπτομέρειες σχετικά με τη χρηματοδότηση ή την τιμολόγηση του φυσικού αερίου που θα αποστέλλεται στην Κίνα.

Πηγή: skai.gr

