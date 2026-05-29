Φον ντερ Λάιεν: Η Ρωσία «ξεπέρασε ακόμη μία κόκκινη γραμμή» με το drone στη Ρουμανία

Η Ρωσία «ξεπέρασε ακόμη μία κόκκινη γραμμή», αφού ένα από τα drones της έπληξε πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία και τραυμάτισε αμάχους, κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία, δήλωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Στεκόμαστε πλήρως αλληλέγγυοι στη Ρουμανία και στον λαό της», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

«Καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια και την αποτροπή μας, ιδίως στα ανατολικά μας σύνορα, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία», πρόσθεσε.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατέληξε λέγοντας ότι η ΕΕ ετοιμάζει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Russia’s war of aggression has crossed yet another line.



A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.



On EU territory.



We stand in full solidarity with Romania and its people.



As we continue strengthening our security and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.