Το αμερικανικό σύστημα αντιμετώπισης drones «Merops» είναι επιχειρησιακά έτοιμο στη Ρουμανία, αλλά η χρήση του μέσα σε πόλη θα ενείχε υπερβολικά μεγάλο ρίσκο, δήλωσε την Παρασκευή ο Ρουμάνος Ταξίαρχος Γκεόργκε Μαξίμ, μετά την πτώση ενός ρωσικού drone στην οροφή πολυκατοικίας που προκάλεσε έκρηξη.
Η Ρουμανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ένα drone τραυμάτισε δύο ανθρώπους σε πόλη στα νοτιοανατολικά της χώρας, κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης της Ρωσίας στη γειτονική Ουκρανία. Αυτή είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που ένα drone πλήττει πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία, προκαλώντας τραυματισμούς.
Ο Ταξίαρχος πρόσθεσε ότι το drone παρέμεινε εντός του ρουμανικού εναέριου χώρου για 4 λεπτά, ενώ τα ραντάρ και τα συστήματα επίγειας αεράμυνας είχαν μεταφερθεί κοντά στο Γκαλάτσι (Galați) μετά από περιστατικό με drone τον Απρίλιο, αλλά δεν αποδείχθηκαν αποτελεσματικά σήμερα.
