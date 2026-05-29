Ρουμάνος Ταξίαρχος: Έτοιμο αλλά επικίνδυνο σε πόλη το αμερικανικό σύστημα αντιμετώπισης drones

Ο Ρουμάνος Ταξίαρχος Γκεόργκε Μαξίμ σχολίασε το αμερικανικό σύστημα αντιμετώπισης drones «Merops», μετά την πτώση ενός ρωσικού drone σε οροφή πολυκατοικίας

Ρουμανία

Το αμερικανικό σύστημα αντιμετώπισης drones «Merops» είναι επιχειρησιακά έτοιμο στη Ρουμανία, αλλά η χρήση του μέσα σε πόλη θα ενείχε υπερβολικά μεγάλο ρίσκο, δήλωσε την Παρασκευή ο Ρουμάνος Ταξίαρχος Γκεόργκε Μαξίμ, μετά την πτώση ενός ρωσικού drone στην οροφή πολυκατοικίας που προκάλεσε έκρηξη.

Η Ρουμανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ένα drone τραυμάτισε δύο ανθρώπους σε πόλη στα νοτιοανατολικά της χώρας, κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης της Ρωσίας στη γειτονική Ουκρανία. Αυτή είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που ένα drone πλήττει πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία, προκαλώντας τραυματισμούς.

Ο Ταξίαρχος πρόσθεσε ότι το drone παρέμεινε εντός του ρουμανικού εναέριου χώρου για 4 λεπτά, ενώ τα ραντάρ και τα συστήματα επίγειας αεράμυνας είχαν μεταφερθεί κοντά στο Γκαλάτσι (Galați) μετά από περιστατικό με drone τον Απρίλιο, αλλά δεν αποδείχθηκαν αποτελεσματικά σήμερα.

