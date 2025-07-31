«Tις μεγαλύτερες κυρώσεις στο Ιράν από το 2018» επέβαλε η κυβέρνηση του Τραμπ

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Τετάρτη νέα σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, στοχοποιώντας πάνω από 50 φυσικά και νομικά πρόσωπα και πάνω από 50 πλοία που κατ’ αυτή ανήκουν στον εμπορικό στόλο του γιου αξιωματούχου της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε πως πρόκειται για «τις μεγαλύτερες» κυρώσεις στο Ιράν «από το 2018». Βάζουν στο στόχαστρο ιδίως στόλο πλοίων, δεξαμενόπλοιων και σκαφών μεταφορέας εμπορευματοκιβωτίων, ελεγχόμενο σύμφωνα με την Ουάσιγκτον από τον Μοχαμάντ Χουσέιν Σαμχανί, γιο του Αλί Σαμχανί, συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

«Η ναυτική αυτοκρατορία της οικογένειας Σαμχανί δείχνει το πώς οι ελίτ του ιρανικού καθεστώτος αξιοποιεί τη θέση της για να συσσωρεύει πελώρια πλούτη και να χρηματοδοτεί την επικίνδυνη συμπεριφορά του καθεστώτος», σχολίασε ο αμερικανός υπουργός Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

«Οι 115 και πλέον κυρώσεις που θεσπίζονται σήμερα είναι οι μεγαλύτερες μέχρι σήμερα αφότου η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε την εκστρατεία μέγιστης πίεσης στο Ιράν που διεξάγουμε», τον Φεβρουάριο, πρόσθεσε.

Ο Μοχαμάντ Χουσέιν Σαμχανί επιχειρεί τόσο στο Ιράν όσο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, διευκρίνισε ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών σε δηλώσεις που έκανε τηλεφωνικά στον Τύπο.

Μεγάλο μέρος των φυσικών και νομικών προσώπων που μπήκαν στο στόχαστρο έχουν έδρα τα ΗΑΕ.

Το δίκτυο «ελέγχει μεγάλο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν» και έχει κάθε χρόνο κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων, που γίνονται κυρίως χάρη σε πωλήσεις σε κινέζους αγοραστές, κατά το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο πέρα από ιρανικό μεταφέρει επίσης ρωσικό πετρέλαιο.

Αξιωματούχος του υπουργείου υποβάθμισε τον κίνδυνο να προκληθούν «αναταράξεις στις παγκόσμιες πετρελαϊκές αγορές» εξαιτίας των κυρώσεων αυτών, τονίζοντας πως πρόκειται για «στοχευμένη» ενέργεια.

Από την πλευρά του το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε κυρώσεις σε 20 νομικά πρόσωπα και 10 πλοία για την εμπλοκή τους στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε στην ανακοίνωσή του τις αμερικανικές κυρώσεις «αποφασιστική δράση για να υπονομευτεί η δυνατότητα του ιρανικού καθεστώτος να χρηματοδοτεί τις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων του πυρηνικού προγράμματός του, της υποστήριξής του σε τρομοκρατικά κινήματος και της καταπίεσης του ίδιου του λαού του».

Το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Τραμπ, ο Αλί Σαμχανί, τότε γενικός γραμματέας του ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, είχε γίνει προσωπικά στόχος αμερικανικών κυρώσεων, θύμισε το υπουργείο Οικονομικών.

Ο Αλί Σαμχανί, που τραυματίστηκε στον πόλεμο 12 ημερών του Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο, εμφανίστηκε με μπαστούνι στις κηδείες δημοσία δαπάνη περίπου 60 κορυφαίων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και επιστημόνων του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις.

Οι νέες κυρώσεις ανακοινώθηκαν έναν μήνα και κάτι μετά τους ισραηλινούς και αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Υποστηρίζοντας την ισραηλινή επίθεση, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν την 22η Ιουνίου το υπόγειο εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου στη Φορντό, νότια της Τεχεράνης, κι άλλες δυο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά, στην Ισφαχάν και στη Νατάνζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.