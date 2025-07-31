Τσουνάμι στον Ειρηνικό: 1,4 εκατ. πολίτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την ακτογραμμή της Χιλής

Οι αρχές της Χιλής ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ανακοίνωσαν πως απομάκρυναν εσπευσμένα 1,4 εκατ. πολίτες από περιοχές κατά μήκος των ακτών της χώρας στον Ειρηνικό Ωκεανό, για να προστατευθούν από το τσουνάμι που προκάλεσε γιγαντιαίος σεισμός ανοικτά της χερσονήσου Καμτσάτκα της Ρωσίας.

«Σε εθνικό επίπεδο, εκτιμάμε ότι 1.400.000 άνθρωποι» απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από παράκτιες περιοχές, τόνισε στον Τύπο ο υπουργός Εσωτερικών Άλβαρο Ελισάλδε, αφού παρατηρήθηκαν τα πρώτα κύματα του τσουνάμι στο κράτος της νότιας Αμερικής, χωρίς να έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές ή θύματα ως αυτό το στάδιο.

Πηγή: skai.gr

