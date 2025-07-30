Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι συνεχίζει να λαμβάνει υπόψη όλες τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Ρωσία και υπογράμμισε ότι η Μόσχα έχει αποκτήσει ανοσία στις κυρώσεις αφού της έχει επιβληθεί ένας μεγάλος αριθμός κυρώσεων εδώ και πολύ καιρό.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν να επιβάλλουν δασμούς και άλλα μέτρα στη Ρωσία σε 10 ημέρες εάν η Μόσχα δεν δείξει πρόοδο προς τον τερματισμό του τριετούς πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

