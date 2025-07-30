Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι συνεχίζει να λαμβάνει υπόψη όλες τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Ρωσία και υπογράμμισε ότι η Μόσχα έχει αποκτήσει ανοσία στις κυρώσεις αφού της έχει επιβληθεί ένας μεγάλος αριθμός κυρώσεων εδώ και πολύ καιρό.
Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν να επιβάλλουν δασμούς και άλλα μέτρα στη Ρωσία σε 10 ημέρες εάν η Μόσχα δεν δείξει πρόοδο προς τον τερματισμό του τριετούς πολέμου στην Ουκρανία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.