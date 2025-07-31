Τριάντα νεκροί από ισραηλινά πυρά στη Γάζα - Διαψεύδει ο στρατός του Ισραήλ

Η πολιτική προστασία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον τριάντα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μόνο σε μια τοποθεσία από ισραηλινά πυρά χθες Τετάρτη στη Λωρίδα της Γάζας, διά στόματος του εκπροσώπου της Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε που διέψευσε αμέσως ο στρατός του Ισραήλ.

«Τουλάχιστον τριάντα μάρτυρες σκοτώθηκαν σε σφαγή που διαπράχτηκε από τη δύναμη κατοχής εναντίον ανθρώπων που περίμεναν βοήθεια στη βόρεια Γάζα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κ. Μπασάλ.

«Η δύναμη κατοχής άνοιξε πυρ εσκεμμένα στην περιοχή Ζικίμ, όπου έφταναν φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια (...) Δεν μπορέσαμε να φτάσουμε σε μεγάλο αριθμό θυμάτων. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα μάρτυρες και τραυματίες», είπε ακόμη ο κ. Μπασάλ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο απολογισμός των θυμάτων στον θύλακο συνολικά ξεπέρασε τους 40 νεκρούς.

Ερωτηθείς από το AFP, ο ισραηλινός στρατός απέρριψε αυτή την εκδοχή των γεγονότων, τονίζοντας πως δεν είναι «ενήμερος για κανένα θύμα από πυρά» ανδρών του.

«Νωρίτερα» χθες Τετάρτη «δεκάδες κάτοικοι της Γάζας έγιναν αντιληπτό πως συγκεντρώθηκαν γύρω από φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στη βόρεια Γάζα, πολύ κοντά σε δυνάμεις του ισραηλινού στρατού που επιχειρούσαν στη ζώνη», ανέφερε.

«Οι στρατιώτες πυροβόλησαν προειδοποιητικά στη ζώνη, χωρίς να στοχοποιήσει τους συγκεντρωμένους, σε αντίδραση στην απειλή που αντιμετώπιζαν. Μετά από προκαταρκτική έρευνα, ο ισραηλινός στρατός δεν αναγνωρίζει κανένα θύμα από τα πυρά» των ανδρών του, πρόσθεσε. «Ο ισραηλινός στρατός ασφαλώς δεν στοχοποιεί εσκεμμένα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια», συμπλήρωσε.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα δήλωσε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι καταμετρήθηκαν τουλάχιστον 35 νεκροί.

«Μέχρι στιγμής, διακομίστηκαν εδώ 35 μάρτυρες και πάνω από 200 τραυματίες από πυρά των δυνάμεων κατοχής εναντίον ανθρώπων που περίμεναν βοήθεια βόρεια της πόλης της Γάζας. Οι αριθμοί αυξάνονται και το νεκροτομείο είναι ασφυκτικά γεμάτο», πρόσθεσε.

Τα πυρά καταγράφτηκαν κοντά σε πρώην ξενοδοχειακό συγκρότημα, το Bianco Resort, σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή, λιγότερα από τρία χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο AFP.

Σύμφωνα με την «προκαταρκτική εξέταση» στην οποία αναφέρθηκε ισραηλινή πηγή, ακούστηκαν «πυρά μέσα στο πλήθος» καθώς συγκεντρωνόταν.

Αναφέρθηκαν επίσης «πολλά συμβάντα» κατά τα οποία άνθρωποι «χτυπήθηκαν από φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια» και «συμπλοκές ανάμεσα σε συγκεντρωμένους κατοίκους της Γάζας», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλονται στα ΜΜΕ από τον ισραηλινό στρατό, που έχει θέσει υπό πολιορκία τον παραθαλάσσιο θύλακο από την έναρξη του πολέμου εναντίον της Χαμάς, και των δυσκολιών να αποκτηθεί πρόσβαση σε διάφορες περιοχές, δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες και τους απολογισμούς που ανακοινώνονται από οποιαδήποτε πλευρά.

Τα γεγονότα αυτά καταγράφτηκαν μια ημέρα προτού φτάσει σήμερα στο Ισραήλ ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ για να συζητήσει τα «επόμενα βήματα» όσον αφορά τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

Ο κ. Γουίτκοφ ενεπλάκη στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στο Κατάρ, που διακόπηκαν την περασμένη εβδομάδα, όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ανακάλεσαν τις αντιπροσωπείες τους για «διαβουλεύσεις».

Η Λωρίδα της Γάζας είναι αντιμέτωπη με «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έπειτα από 22 μήνες πολέμου ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Χάρη σε «ανθρωπιστικές παύσεις» των βομβαρδισμών που ανακοινώθηκε την Κυριακή από το Ισραήλ, κατέστη εφικτή η επανέναρξη των παραδόσεων βοήθειας οδικώς στον ρημαγμένο θύλακο, οι ποσότητές της όμως παραμένουν ανεπαρκείς, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς. Παράλληλα, γίνονται ρίψεις τροφίμων με αλεξίπτωτα από στρατιωτικά αεροσκάφη διαφόρων κρατών.

Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν πως πάνω από 200 φορτηγά με βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα και διένειμαν είδη με ευθύνη του ΟΗΕ και διεθνών οργανισμών.

«Η Χαμάς έκλεβε τα τρόφιμα από τον ίδιο τον λαό της. Το Ισραήλ ανέλαβε δράση», υποστήριξε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του που δημοσιοποιήθηκε μέσω X χθες. «Κάναμε ρίψεις βοήθειας για τους αμάχους στη Γάζα και καλέσαμε και άλλες χώρες να ενωθούν μαζί μας. Κάποιες το έκαναν ήδη», πρόσθεσε το γραφείο του πρωθυπουργού συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία από αεροπορική ρίψη βοήθειας. Οι επιχειρήσεις του είδους συνεχίστηκαν για τέταρτη ημέρα χθες, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Από την άλλη πλευρά, η Χαμάς κατηγόρησε για ακόμη μια φορά πως «οργανώνει τον λιμό» και «μεταμορφώνει την τροφή σε όπλο που προκαλεί αργό θάνατο και την ανθρωπιστική βοήθεια σε εργαλείο» για να προκαλεί «χάος και λεηλασίες».

Κατά τον ΟΗΕ, χρειάζονται τουλάχιστον 500 ως 600 φορτηγά με βοήθεια καθημερινά για να καλυφθούν οι ανάγκες του θυλάκου, ο πληθυσμός του οποίου προτού αρχίσει ο πόλεμος έφθανε τα 2,4 εκατ. κατοίκους.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι οι ποσότητες βοήθειας που εισέρχονται ως τώρα απέχουν «μακράν» από το να είναι «επαρκείς», όπως και η ασφάλεια.

«Τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη των τακτικών παύσεων» που ανακοινώθηκαν από τις ισραηλινές αρχές, συνεχίζουν να καταγράφονται «θύματα στις τάξεις των ανθρώπων που προσπαθούν να πάρουν βοήθεια και περισσότεροι θάνατοι εξαιτίας της πείνας και του υποσιτισμού», τόνισε το OCHA.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, στην ισραηλινή πλευρά, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, στον παλαιστινιακό θύλακο απομένουν 49, όμως 27 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς και στη Λωρίδα της Γάζας τουλάχιστον 60.138 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

