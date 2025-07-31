Τραμπ: «Συμφωνήσαμε για δασμούς 15% στη Νότια Κορέα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως κλείστηκε συμφωνία για το εμπόριο με τη Νότια Κορέα, που προβλέπει την εφαρμογή επιπλέον τελωνειακών δασμών 15% στα νοτιοκορεατικά προϊόντα που εισάγουν οι ΗΠΑ.

«Συμφωνήσαμε για δασμούς 15% στη Νότια Κορέα», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, τονίζοντας ακόμη ότι η Σεούλ δεσμεύτηκε να «επενδύσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια» στις ΗΠΑ.

Με τη συμφωνία αυτή η Νότια Κορέα αποτρέπει την πραγμάτωση της αρχικής απειλής του αμερικανού προέδρου Τραμπ για «ανταποδοτικούς» δασμούς 25%.

Ο ρεπουμπλικάνος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το «μεγάλο ποσό» που θα επενδύσει η Σεούλ στη χώρα του με «έλεγχο» της Ουάσιγκτον, ιδίως την αγορά αξίας «100 δισεκατομμυρίων δολαρίων» υγροποιημένου φυσικού αερίου και «άλλων μορφών ενέργειας».

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ μετέτρεψε τους τελωνειακούς δασμούς σε κύριο εργαλείο της οικονομικής πολιτικής του και μοχλό για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και την απόσπαση παραχωρήσεων από εμπορικούς εταίρους της χώρας του.

Δεκάδες χώρες θα δουν να τους επιβάλλονται επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί από την 1η Αυγούστου, έπειτα από επανειλημμένες αναβολές ή παύσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.