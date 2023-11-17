Ο πρίγκιπας διάδοχος του Μπαχρέιν ζήτησε σήμερα, Παρασκευή να συμφωνηθεί μια «ανταλλαγή ομήρων» μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ ώστε να επιτευχθεί μια παύση στις εχθροπραξίες που, όπως είπε, θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμού του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρίγκιπας Σαλμάν μπιν Χαμάντ Αλ Χαλίφα είπε επίσης ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ασφάλεια χωρίς την υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών και χαρακτήρισε «απολύτως αναγκαία» την ανάμιξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίτευξή της.

«Πρέπει να μιλήσουμε ειλικρινά», είπε, προτρέποντας τη Χαμάς να απελευθερώσει τις γυναίκες και τα παιδιά που κρατά ομήρους στη Γάζα και το Ισραήλ, σε αντάλλαγμα, να αποφυλακίσει Παλαιστίνιες γυναίκες και παιδιά που «δεν είναι μαχητές», όπως είπε.

«Ο σκοπός είναι να γίνει μια παύση έτσι ώστε οι άνθρωποι να κάνουν έναν απολογισμό, να θάψουν τους νεκρούς τους, να αρχίσουν επιτέλους να θρηνούν και ίσως να αναρωτηθούν για την αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών που οδήγησε σε αυτήν την κρίση», πρόσθεσε.

Το Μπαχρέιν εξομάλυνε τις σχέσεις του με το Ισραήλ το 2020, με τις Συμφωνίες του Αβραάμ που προώθησαν οι ΗΠΑ – εν μέρει επειδή ανησυχεί για την επιρροή του σιιτικού Ιράν στην περιοχή. Το Μπαχρέιν είναι σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ και φιλοξενεί τον αμερικανικό Πέμπτο Στόλο.

Το κοινοβούλιο του Μπαχρέιν ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι ο Ισραηλινός πρεσβευτής στη Μανάμα έφυγε από τη χώρα και εκείνος του εμιράτου έφυγε από το Ισραήλ. Παραμένει ωστόσο ασαφές μέχρι τώρα αν ο Ισραηλινός διπλωμάτης απελάθηκε.

Ο πρίγκιπας Σαλμάν χαρακτήρισε «αφόρητη» την κατάσταση στη Γάζα και καταδίκασε τόσο τη Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου όσο και τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στον θύλακα. Οι «κόκκινες γραμμές» για το Μπαχρέιν είναι η εκτόπιση των Παλαιστινίων «τώρα ή οποιαδήποτε στιγμή», η ανακατάληψη της Γάζας από το Ισραήλ και η στρατιωτική απειλή από τη Γάζα προς το Ισραήλ, είπε. Ζήτησε επίσης τη διενέργεια εκλογών στα Παλαιστινιακά Εδάφη, αφού τελειώσει ο πόλεμος, που θα οδηγήσουν σε μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» με την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

«Αυτή η σύγκρουση είναι μια ανοιχτή πληγή για τη Μέση Ανατολή εδώ και 80 χρόνια», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.