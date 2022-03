Με εξώφυλλο γραμμένο στα ουκρανικά και στα χρώματα της σημαίας της χώρας κυκλοφορεί το αμερικανικό περιοδικό Time.

«Η ζωή θα νικήσει τον θάνατο και το φως θα νικήσει το σκοτάδι», αναφέρει ο τίτλος ενώ από κάτω γράφει «Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι ήρωες της Ουκρανίας».

Το περιοδικό χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη φράση από την ομιλία του Ουκρανού προέδρου στο Ευρωκοινοβούλιο την περασμένη Τρίτη

TIME's new cover: Volodymr Zelensky and the heroes of Kyiv https://t.co/kgNYusBXOS pic.twitter.com/6n8wyy4UkQ