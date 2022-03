Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου λέει ότι η ρωσική προέλαση προς το Κίεβο έχει καθυστερήσει λόγω της «σθεναρής ουκρανικής αντίστασης, της μηχανικής βλάβης και της συμφόρησης» και παραμένει σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τον Guardian.

Η τελευταία έκθεση πληροφοριών αναφέρει ότι «το κύριο σώμα της μεγάλης ρωσικής δύναμης που κατευθύνεται προς το Κίεβο παραμένει πάνω από 30 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, καθώς έχει καθυστερήσει λόγω της ένθερμης ουκρανικής αντίστασης, της μηχανικής βλάβης και της συμφόρησης. Το κομβόι έχει σημειώσει μικρή πρόοδο σε περισσότερες από τρεις ημέρες».

Παρά τους σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, οι πόλεις Χάρκοβο, Τσερνίχιβ και Μαριούπολη παραμένουν στα χέρια της Ουκρανίας. Ωστόσο, ρωσικές δυνάμεις έχουν εισέλθει στη Χερσώνα, αλλά η στρατιωτική κατάσταση παραμένει ασαφής.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 March 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/94E5eEDqiw 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XFTUykMhQx

Ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Κίεβο περιέγραψε την πρωτεύουσα της Ουκρανίας ως πόλη-φάντασμα μετά την χθεσινή πυραυλική επίθεση. Όπως είπε οι Ουκρανοί κατάφεραν να την αντιμετωπίσουν. Οι πολίτες είναι αρματωμένοι και σε ετοιμότητα. Η πρόσβαση με αυτοκίνητο στην πόλη είναι αρκετά δύσκολη, ωστόσο λειτουργεί ο σιδηρόδρομος.

Παράλληλα, στο Χάρκοβο οι Ρώσοι χτύπησαν ένα διαμέρισμα και μια κατοικία, όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ.

Η έκθεση πρόσθεσε ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας «αναγκάστηκε να παραδεχτεί» ότι 498 Ρώσοι στρατιώτες έχουν ήδη σκοτωθεί και 1.597 τραυματίστηκαν στον πόλεμο του Πούτιν, προσθέτοντας ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών και τραυματιών «θα είναι σχεδόν σίγουρα πολύ μεγαλύτερος» και θα συνεχίσει να αυξάνεται.

