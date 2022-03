Ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών των κυβερνήσεων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που θα επικεντρωθεί στην πιθανή κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα, μία εβδομάδα μετά την ρωσική στρατιωτική εισβολή.

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι διαβεβαίωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία είναι καθ’ οδόν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν οι συνομιλίες να συνεχιστούν στην Μπρεστ (δυτική Λευκορωσία) και ο ρωσικός στρατός δεσμεύθηκε να εγγυηθεί πως θα υπάρξει «ασφαλής διάδρομος» για τη διέλευση της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

Η ουκρανική πλευρά απλά επιβεβαίωσε ότι συμφώνησε να συνεχιστούν οι συνομιλίες – τίποτε άλλο.

Ωστόσο το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών αξίωσε η Ρωσία να κηρύξει κατάπαυση του πυρός στις περιοχές Χαρκίβ και Σούμι (ανατολικά), ώστε να μπορέσουν να φύγουν οι άμαχοι.

Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων, τη Δευτέρα στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας, δεν είχε κανένα απτό αποτέλεσμα.

Στην όγδοη μέρα μπαίνουν οι ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας διεξήχθησαν σφοδροί βομβαρδισμοί και ακούγονταν εκρήξεις σε πολλές ουκρανικές πόλεις, παρά το γεγονός ότι αναμένεται ο δεύτερος κύκλος διαπραγματεύσεων και η επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ των δυο πλευρών.

Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, όπου ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας και οι κάτοικοι κλήθηκαν να πάνε αμέσως σε καταφύγια



Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν εκρήξεις, αλλά δεν δίνονται λεπτομέρειες. Δεν είναι ξεκάθαρο αν βρίσκεται σε εξέλιξη αεροπορική επιδρομή ή ποιοι είναι οι στόχοι. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε μάχες στα όρια του Κιέβου και σε πιθανή κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους.

Russia continues to attack Kyiv. There were 4 explosions in a row in Kyiv!

Please retweet the news and support Ukraine.#Ukrainian

#Russia #Ukraine #UkraineRussia #UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/UZDZyorPen