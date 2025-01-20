Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε πως θα σηκώσει τα μανίκια από την πρώτη ημέρα επιστροφής τους στο Λευκό Οίκο, ετοιμάζοντας έναν καταιγισμό εκτελεστικών διαταγμάτων.

Ο 47ος πρόεδρος ανέφερε πως οι παρεμβάσεις που θα κάνει αφορούν -μεταξύ άλλων- την παράνομη μετανάστευση, τους κανόνες για το κλίμα, την πολιτική πολυμορφία και τα απόρρητα έγγραφα.

Είναι σύνηθες για τους προέδρους να υπογράφουν μια σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων όταν αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους. Οι εντολές αυτές έχουν το βάρος του νόμου, αλλά μπορούν να ανατραπούν από τους επόμενους προέδρους ή τα δικαστήρια. Ωστόσο, εκτιμάται πως η κλίμακα των παρεμβάσεων του Τραμπ θα είναι πρωτοφανής και θα έχει νομικές προκλήσεις.

Το BBC συνέταξε μια λίστα με όσα αναμένονται να αλλάξει ο Τραμπ στις ΗΠΑ από την πρώτη ημέρα:

Μετανάστευση και σύνορα:

Απελάσεις

Ο Τραμπ έχει ορκιστεί να «ξεκινήσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα απελάσεων στην αμερικανική ιστορία», από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Αναμένεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα εθνικά σύνορα και να διατάξει τον στρατό να βοηθήσει στην ασφάλεια των νότιων συνόρων, σύμφωνα με το Fox News.

Ο Τραμπ έχει επίσης πει ότι θα τερματίσει μια μακροχρόνια πολιτική που εμπόδιζε τις ομοσπονδιακές μεταναστευτικές αρχές να πραγματοποιούν επιδρομές σε εκκλησίες και σχολεία.

Οποιοδήποτε όμως πρόγραμμα μαζικών απελάσεων αναμένεται να αντιμετωπίσει υλικοτεχνικές δυσκολίες, να έχει κόστος δισεκατομμυρίων και καταιγισμό νομικών αμφισβητήσεων.

Παραμονή στο Μεξικό

Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να προχωρήσει γρήγορα στην επαναφορά της πολιτικής του «Παραμονή στο Μεξικό», η οποία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του επέστρεψε περίπου 70.000 μη Μεξικανούς αιτούντες άσυλο μέσω των συνόρων στο Μεξικό για να περιμένουν ακροάσεις.

Τερματισμός της εκ γενετούς ιθαγένειας

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «γελοίο» το συνταγματικό δικαίωμα 150 ετών που λέει ότι όποιος γεννιέται σε αμερικανικό έδαφος είναι Αμερικανός πολίτης και υποσχέθηκε να το καταργήσει από την πρώτη ημέρα. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο από την απλή έκδοση ενός εκτελεστικού διατάγματος, επειδή η εκ γενετής ιθαγένεια είναι ρητά εγγυημένη από το αμερικανικό Σύνταγμα.

Κλείσιμο των συνόρων για λόγους υγείας

Ένα μέτρο του 1944 που ονομάζεται Τίτλος 42 επιτρέπει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να περιορίσει τη μετανάστευση για την προστασία της δημόσιας υγείας. Χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επερχόμενη κυβέρνηση αναζητά… μια ασθένεια που θα βοηθήσει να δικαιολογήσει τα σχέδιά της να κλείσει τα νότια σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.

Το χτίσιμο του τείχους

Όταν ο Τραμπ εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος το 2016, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την κατασκευή συνοριακού τείχους. Παρόλο που τμήματα του τείχους έχουν κατασκευαστεί, υπάρχουν ακόμη πολλά που δεν έχουν ολοκληρωθεί και θα προσπαθήσει να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε.

Εμπόριο και οικονομία

Δασμοί

Ο Τραμπ υποσχέθηκε σαρωτικούς δασμούς στα εισαγόμενα αγαθά στο πλαίσιο της υπόσχεσής του να δώσει προτεραιότητα στα προϊόντα Made in USA.

Εισήγαγε δασμούς στην πρώτη του θητεία, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων για την Κίνα, τους οποίους διατήρησε ο Τζο Μπάιντεν.

Ωστόσο αυτή τη φορά υπόσχεται δασμούς 10% σε όλες τις εισαγωγές, 25% στα καναδικά και μεξικανικά αγαθά και 60% στα προϊόντα που προέρχονται από την Κίνα.

Έχει υποσχετεί ότι θα αρχίσει να υπογράφει εκτελεστικά διατάγματα για την επιβολή τους από την πρώτη ημέρα. Οι δασμοί είναι πιθανό να κάνουν τα καταναλωτικά αγαθά πιο ακριβά και θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό, λένε οι ειδικοί. Ορισμένες χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο αντίποινων δασμών.

Κρυπτονομίσματα

Ο Τραμπ έχει ταχθεί υπέρ των κρυπτονομισμάτων και με την εκλογή του, η αξία του Bitcoin αυξήθηκε κατά 30%. Ορισμένοι πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία ενός ομοσπονδιακού «αποθέματος Bitcoin» - ένα στρατηγικό απόθεμα παρόμοιο με το απόθεμα χρυσού και πετρελαίου των ΗΠΑ - το οποίο, όπως έχει πει, θα χρησιμεύσει ως «μόνιμο εθνικό περιουσιακό στοιχείο προς όφελος όλων των Αμερικανών».

Κλίμα και ενέργεια:

Θα απορρίψει τις κλιματικές πολιτικές του Τζο Μπάιντεν

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θεωρεί τη σειρά οδηγιών, νόμων και προγραμμάτων χρηματοδότησης που προώθησε για την ενίσχυση των πράσινων θέσεων εργασίας, τη ρύθμιση της ρύπανσης και τη χρηματοδότηση των υποδομών ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να αναιρέσει πολλά από αυτά.

Αναμένεται να χρησιμοποιήσει εκτελεστικά διατάγματα για την άρση των περιορισμών στις υπεράκτιες γεωτρήσεις και στην ομοσπονδιακή γη - εκπληρώνοντας την υπόσχεσή του να «τρυπήσει» και να αυξήσει την ενεργειακή παραγωγή και ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Έχει επίσης υποσχεθεί να απαγορεύσει νέα αιολικά έργα και να ακυρώσει τις εντολές για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Αποχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού (ξανά)

Μέσα σε έξι μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2017, ο Τραμπ αποσύρθηκε από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα - μια διεθνής συμφωνία-ορόσημο που αποσκοπεί στον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Ο Μπάιντεν προχώρησε στην επανένταξη στη Συμφωνία την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του το 2021, ωστόσο ο Τραμπ αναμένεται να αποσυρθεί και πάλι από αυτή.

Εξέγερση στο Καπιτώλιο

Εκατοντάδες άνθρωποι που καταδικάστηκαν μετά τις ταραχές στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ το 2021 περιμένουν απονομή χάριτος, όταν ο Τραμπ επιστρέψει στα καθήκοντά του.

«Είμαι διατεθειμένος να απονείμω χάρη σε πολλούς από αυτούς», δήλωσε στο CNN το καλοκαίρι. «Δεν μπορώ να πω για τον καθένα από αυτούς, επειδή μερικοί από αυτούς, πιθανόν να ξέφυγαν από τον έλεγχο», είχε πει τότε.

Περισσότερα από 1.500 άτομα συνελήφθησαν για τις ιστορικές ταραχές στις ΗΠΑ και τουλάχιστον 600 κατηγορήθηκαν για επίθεση ή παρεμπόδιση ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Μυστικά έγγραφα

Στην προεκλογική του συγκέντρωση νίκης την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα δώσει στη δημοσιότητα απόρρητα έγγραφα που σχετίζονται με τη δολοφονία του προέδρου Τζον Κένεντι το 1963, ένα θέμα με αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα κάνει το ίδιο και για τα αρχεία που σχετίζονται με τις δολοφονίες του γερουσιαστή Ρόμπερτ Κένεντι και του ηγέτη των πολιτικών δικαιωμάτων Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ το 1968.

Εξωτερική πολιτική:

Πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι θα τερματίσει τον πόλεμο από την πρώτη ημέρα της προεδρία του. Στη συνέχεια, εκτίμησε πως θα χρειαστεί περίπου 6 μήνες. Δεν είναι σαφές τι μπορεί να κάνει από τις πρώτες ημέρες επιστροφής στον Λευκό Οίκο.

Κούβα και Βενεζουέλα

Ο Τραμπ εκτιμάται πως θα χρησιμοποιήσει εκτελεστικά διατάγματα για να αναιρέσει την πρόσφατη απόφαση του Μπάιντεν να αφαιρέσει την Κούβα από τον αμερικανικό κατάλογο των κρατικών χορηγών της τρομοκρατίας. Θα μπορούσε επίσης να επαναφέρει τις κυρώσεις και κατά της Βενεζουέλας.

Και οι δύο χώρες ήταν συχνός στόχος της οργής του κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Διαφορετικότητα και φύλο

Τα τελευταία χρόνια, σχολεία και επιχειρήσεις σε όλες τις ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη των γυναικών και των φυλετικών μειονοτήτων.

Οι πρακτικές αυτές, που συχνά κατατάσσονται στην κατηγορία «πολυμορφία, ισότητα και ένταξη (DEI)», έχουν εξοργίσει πολλούς συντηρητικούς και έχουν αντιμετωπίσει νομικές προκλήσεις. Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να τις διαλύσει και μεγάλες εταιρείες όπως η Meta, η Walmart και η Amazon έχουν ήδη αρχίσει να καταργούν σχετικές πρωτοβουλίες.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα εκτελεστικό διάταγμα για να απαγορεύσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση που πηγαίνει σε σχολεία ή άλλα ιδρύματα που έχουν προγράμματα DEI. Θα μπορούσε επίσης να απαγορεύσει τη χρηματοδότηση για σχολεία που διδάσκουν «κριτική φυλετική θεωρία» (CRT).

Αμβλώσεις

Όπως και οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι πρόεδροι πριν από αυτόν, ο Τραμπ αναμένεται να επαναφέρει την «πολιτική της Πόλης του Μεξικού», η οποία απαγορεύει την ομοσπονδιακή βοήθεια σε διεθνείς ομάδες που παρέχουν συμβουλές για αμβλώσεις.

Αναμένεται επίσης να επαναφέρει ένα νόμο για τις αμβλώσεις που απαγορεύει στους ομοσπονδιακούς παρόχους υγείας του Τίτλου Χ, ενός προγράμματος οικογενειακού προγραμματισμού με χαμηλό εισόδημα, να αναφέρουν την άμβλωση στους ασθενείς.

Η αλλαγή αυτή ουσιαστικά αφαίρεσε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από οργανώσεις που προσφέρουν αμβλώσεις ή δίνουν παραπομπές για αμβλώσεις.

Τρανσέξουαλ γυναίκες στον αθλητισμό

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει την «παραφροσύνη των τρανσέξουαλ», όπως την έχει αποκαλέσει, στα σχολεία και την υγειονομική περίθαλψη, ενώ έχει υποσχεθεί να απαγορεύσει στις τρανσέξουαλ γυναίκες να αγωνίζονται σε γυναικεία αθλήματα.

TikTok

Το πρωί της Κυριακής, ο Τραμπ υποσχέθηκε να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα που θα αναβάλει την εφαρμογή ενός νόμου για την απαγόρευση της κινεζικής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, TikTok.

Το διάταγμά του, είπε, θα δώσει χρόνο στην εταιρεία για να βρει έναν Αμερικανό εταίρο που θα αγοράσει το 50% των μετοχών της εταιρείας.

Ο Τραμπ υποστήριζε την απαγόρευση του TikTok, αλλά πρόσφατα άλλαξε τη στάση του, επισημαίνοντας τις δισεκατομμύρια προβολές που, όπως λέει, προσέλκυσαν τα βίντεό του στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της περσινής προεδρικής εκστρατείας.

Πηγή: skai.gr

