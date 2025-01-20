Ορκωμοσία Ντόναλντ Τραμπ: Το πρόγραμμα, οι καλεσμένοι και οι απουσίες

Της Αθηνάς Παπακώστα

Στην Ουάσιγκτον, την καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, εκεί όπου μέχρι σήμερα σημασία είχε μονάχα η εξουσία, καταφτάνουν δισεκατομμυριούχοι και πολυεκατομμυριούχοι. Είτε ως προσκεκλημένοι για την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είτε ως μέλη της νέας διακυβέρνησης στη χώρα.

Ήδη ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, είχε προ ημερών προειδοποιήσει μέσω του αποχαιρετιστήριου προεδρικού του διαγγέλματος για «μία ολιγαρχία ακραίου πλούτου, ισχύος και επιρροής» που «σχηματίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

Δίχως να κατονομάζει τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας, η προειδοποίηση του «χτύπησε» απευθείας στην καρδιά της νέας διακυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ στην οποία ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Ίλον Μασκ, με περιουσία που ξεπερνά τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, θα έχει και λόγο και θέση και συνεπώς και δύναμη.

Όπως δε σημειώνουν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης, ακόμη και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να βγήκε νικητής από μία προεκλογική εκστρατεία, κατά τη διάρκεια της οποίας υπερασπιζόταν την εργατική τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο η περιουσία του κυμαίνεται γύρω στα έξι δισεκατομμύρια, ενώ επιστρέφοντας στο Οβάλ Γραφείο επέλεξε για ορισμένες από τις θέσεις – κλειδιά της νέας του διακυβέρνησης ανθρώπους όχι μονάχα πιστούς στον ίδιο και το όραμά του για την επόμενη ημέρα στη χώρα, αλλά και πολυεκατομμυριούχους. Ορισμένοι, μάλιστα, εκ των οποίων θα επιβλέπουν και εκείνους τους τομείς της βιομηχανίας που τους «προσέφεραν» την περιουσία τους.

Η νέα εποχή που ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε και χαρακτήρισε ως τη «χρυσή εποχή» των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εδώ. Θα ξεκινήσει με τον ίδιο να απαγγέλλει τον όρκο: «Εγώ, ο Ντόναλντ Τζον Τραμπ, ορκίζομαι με πίστη ότι θα ασκώ το αξίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και όσο καλύτερα μπορώ θα διαφυλάττω, θα προστατεύω και θα προασπίζομαι το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Βοήθησέ με, λοιπόν, Θεέ μου».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίζεται πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η δεύτερη. Από το 2017 έως το 2021 υπηρέτησε ως ο 45ος πρόεδρος της χώρας και σήμερα ορκίζεται 47ος.

Το πρόγραμμα της ορκωμοσίας

Η ημέρα της ορκωμοσίας του θα αρχίσει με μία λειτουργία στην ιστορική εκκλησία της Ουάσιγκτον, St John και θα ακολουθήσει τσάι στον Λευκό Οίκο με το ζεύγος Μπάιντεν.

Στις 16:30 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) θα ξεκινήσουν οι μουσικές εμφανίσεις και οι πρώτες ομιλίες ενώ στις 18:00 το απόγευμα ακριβώς (ώρα Ελλάδος) ο Ντόναλντ Τραμπ θα ορκιστεί 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αντιπρόεδρος θα έχει ήδη ορκιστεί ο Τζέι Ντι Βανς. Η ορκωμοσία τους θα τελεστεί εντός της ροτόντας του Καπιτωλίου εξαιτίας του ψύχους και όχι στα σκαλιά του Καπιτωλίου, όπως είχε συμβεί και κατά τη δεύτερη ορκωμοσία του Ρόναλντ Ρήγκαν το 1985.

Αυτή τη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ θα ορκιστεί σε δύο Βίβλους, τη δική του – δώρο της μητέρας του το 1955 – και σε εκείνη που χρησιμοποίησε ο Αβραάμ Λίνκολν κατά την ορκωμοσία του το 1861. Σε δύο Βίβλους θα έχει ορκιστεί νωρίτερα και ο Τζέι Ντι Βανς

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ θα εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία ως πρόεδρος της χώρας. Κατά τη διάρκεια αυτής, ο πρόεδρος θέτει τους στόχους της τετραετούς διακυβερνήσεώς του, και σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ θα εστιάσει στην ενότητα και τη δύναμη.

Σειρά θα έχει η τελετή υπογραφής που αφορά στις πρώτες ενέργειες του νέου προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί να υπογράψει μια σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων ήδη από την πρώτη ημέρα της θητείας του, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής της παράνομης μετανάστευσης και της μαζικής απέλασης εκατομμυρίων μεταναστών χωρίς έγγραφα από τη χώρα, αλλά και της παράτασης ζωής της πλατφόρμας Τικ Τοκ.

Έπειτα θα παραστεί σε γεύμα το οποίο οργανώνεται από τη Μικτή Επιτροπή του Κογκρέσου που επιβλέπει την τελετές ορκωμοσίας. Του γεύματος συνήθως ακολουθεί η παραδοσιακή προεδρική παρέλαση από το Καπιτώλιο μέχρι τον Λευκό Οίκο. Φέτος αυτή θα διεξαχθεί σε κλειστό χώρο και συγκεκριμένα θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο Capital One, χωρητικότητας 20.000 θέσεων. Αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει το παρών σε τρεις δεξιώσεις, στη χοροεσπερίδα του Αρχιστράτηγου, στη χοροεσπερίδα της Ελευθερίας και στη χοροεσπερίδα του Φωτός των Αστεριών. Αναμένεται να μιλήσει και στις τρεις.

Ποιοι θα πάνε και ποιοι είπαν όχι

Στην ορκωμοσία του το παρών αναμένεται να δώσουν τρεις από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, ο Ίλον Μασκ, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο Τζεφ Μπέζος. Παρόντες θα είναι επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ αλλά και ο διευθύνων σύμβουλος του Τικ Τοκ, Σου Τζι Τσου.

Φυσικά, το παρών θα δώσουν ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο και η απερχόμενη Πρώτη Κυρία, Τζιλ Μπάιντεν αλλά και η απερχόμενη αντιπρόεδρος και αντίπαλος του στις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, Κάμαλα Χάρις με τον σύζυγό της Ντάγκλας Έμχοφ.

Η πρώην Πρώτη Κυρία, Μισέλ Ομπάμα και η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι δεν θα παρευρεθούν.

Το παρών όμως θα δώσουν οι τρεις εν ζωή πρώην πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπάρακ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους ο νεότερος με τη σύζυγό του, Λόρα, αλλά και ο Μπιλ Κλίντον με την πρώην υπουργό Εξωτερικών και πρώην αντίπαλο του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2016, Χίλαρι Κλίντον.

Ο πρόεδρος της Κίνας μπορεί ήταν ανάμεσα στους προσκεκλημένους, ωστόσο, δεν θα παρευρεθεί και στη θέση του θα παραστεί ο αντιπρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Χαν Ζενγκ. Ωστόσο, σε αυτή την ορκωμοσία το παρών θα δώσουν μία σειρά από άλλους ηγέτες με πολλούς εκ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ μοιράζεται πολλές κοινές ιδέες.

Για παράδειγμα από την Ευρώπη αναμένουμε την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τον συνεπικεφαλής του νεοναζιστικού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία», Τίνο Χρουπάλα, τον επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος της Γαλλίας Reconquête, Ερίκ Ζεμούρ, τον πρόεδρο του ισπανικού ακροδεξιού VOX, Σαντιάγο Αμπασκάλ και τον επίσης ακροδεξιό από το Ηνωμένο Βασίλειο και επικεφαλής του κόμματος Reform, Νάιτζελ Φάρατζ. Το κακό παιδί της Ευρώπης εξαιτίας των στενών του σχέσεων με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα καταφέρει να παρευρεθεί.

Την ίδια στιγμή, πρόσκληση δεν έλαβαν ούτε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ούτε ο απερχόμενος Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, ούτε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ και ούτε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Από τη Λατινική Αμερική το παρών θα δώσει ο ακροδεξιός, λαϊκιστής πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι. Πρόσκληση είχε λάβει και ο επίσης ακροδεξιός λαϊκιστής πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαϊρ Μπολσονάρο, αλλά το αίτημά του να τού επιστραφεί το διαβατήριο απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας. Την ίδια στιγμή το παρών αναμένεται να δώσει ο κεντροδεξιός Ντανιέλ Νομπόα, ο νεότερος πρόεδρος στην ιστορία του Ισημερινού, γιος του πλουσιότερου άνδρα της χώρας που ασχολείται με το εμπόριο μπανάνας.

Τέλος, από την Ασία και τον Ειρηνικό το παρών θα δώσουν ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, ο Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας Τακέσι Ιγουέια και η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ.

Ποιοι θα τραγουδήσουν

Η τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής και πρώην νικήτρια του American Idol, Κάρι Άντεργουντ θα τραγουδήσει το America the Beautiful κατά τη διάρκεια της τελετής, όπως επίσης και ο Λι Γκρίνγουντ, παλιός φίλος και συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο Κρίστοφερ Μάτσιο που θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο. Από την ορκωμοσία δεν θα απουσιάζει ούτε το ντίσκο συγκρότημα Village People τραγούδια των οποίων, όπως το YMCA, ακούγονταν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

