Αρχικά εμφανιζόταν γραμμένο με άσπρη μπογιά πάνω στα ρωσικά τανκς και φορτηγά που περίμεναν στα σύνορα με την Ουκρανία πριν από την εισβολή. Όμως πλέον, αυτό το ρωσικό «Ζ» βρίσκεται παντού.

Το είχε πάνω στη στολή του ο Ρώσος γυμναστής Ivan Kuliak όταν ανέβηκε στο βάθρο πλάι στον Ουκρανό αντίπαλό του στο Κατάρ, το χρησιμοποιούν πολιτικοί, εμφανίστηκε σε διαδηλώσεις υπέρ της Ρωσίας στο Βελιγράδι και στα social media.

"Z" is a letter that Russian Military are putting on their vehicles departing to Ukraine. Some interpret "Z" as "Za pobedy" (for victory). Others - as "Zapad" (West). Anyway, this symbol invented just a few days ago became a symbol of new Russian ideology and national identity pic.twitter.com/iWuBPhhdEb