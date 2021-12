Το πρώτο pop up αεροδρόμιο στον κόσμο κατασκευάζεται στη Βρετανία, όπου θα προσγειώνονται ιπτάμενα αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ιπτάμενων ταξί και drone.

Το νέο αεροδρόμιο, το οποίο θα ανεγερθεί στο Coventry της Βρετανίας, ουσιαστικά κηρύσσει επίσημα την έναρξη μίας νέας εποχής αστικών ιπτάμενων οχημάτων, τα οποία θα έχουν μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα.

Η εταιρεία που θα κατασκευάσει το αεροδρόμιο σκοπεύει να αναπτύξει 200 επιπλέον τοποθεσίες μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, τα οποία θα έχουν όλα μηδενικούς ρύπους.

Το μέγεθός τους είναι περίπου το 60% σε σχέση με ένα μέσο ελικοδρόμιο. Θα πρόκειται δηλαδή για τα μικρότερα αεροδρόμια στον κόσμο, ενώ θα μπορούν να κατασκευαστούν και να αποσυναρμολογηθούν μέσα σε λίγες ημέρες.

