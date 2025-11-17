Τι είναι τα Rafale που θα αγοράσει η Ουκρανία από τη Γαλλία, ποιοι τα διαθέτουν και πού έχουν δοκιμαστεί

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε επιστολή προθέσεων με τη Γαλλία για την απόκτηση έως και 100 μαχητικών αεροσκαφών Rafale F4, καθώς η Ουκρανία επιδιώκει να ενισχύσει την άμυνά της ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα. Η παραγγελία εκτόξευσε τη μετοχή του γαλλικού ομίλου άμυνας Dassault.

Τι είναι τα Rafale;

Το Rafale είναι ένα μαχητικό αεροσκάφος με δύο κινητήρες, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από τη Dassault Aviation. Ο γαλλικός όμιλος το χαρακτηρίζει ως αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων, ικανό να εκτελεί αποστολές όπως επιθέσεις σε βάθος, κατάλληλο για πυρηνική αποτροπή, αναγνώριση αλλά και για επιθέσεις κατά πλοίων.

Διατίθεται σε τρεις εκδόσεις: Ένα μονόθεσιο και ένα διθέσιο μοντέλο που πετούν από χερσαίες βάσεις, καθώς και ένα μονόθεσιο σχεδιασμένο για επιχειρήσεις από αεροπλανοφόρα.

Το Rafale – γαλλική λέξη που σημαίνει ριπή ανέμου και ριπή πυρών – τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά στο γαλλικό ναυτικό το 2004 και στη γαλλική πολεμική αεροπορία δύο χρόνια αργότερα. Έχει αναβαθμιστεί αρκετές φορές, με την τελευταία έκδοση, το «Standard F5», να αναμένεται το 2030.

Πού έχουν χρησιμοποιηθεί τα Rafale;

Το Rafale έχει αποδειχθεί εμπορική επιτυχία για την Dassault, η οποία ανακοίνωσε τον Οκτώβριο την παράδοση του 300ού Rafale. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία του αεροσκάφους, έχει λάβει 533 δεσμευτικές παραγγελίες από τη Γαλλία και ξένες κυβερνήσεις. Οι εξαγωγικές παραδόσεις ξεκίνησαν το 2015 προς την Αίγυπτο.

Το αεροσκάφος έχει συμμετάσχει σε πολεμικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν, το Μάλι, τη Λιβύη, το Ιράκ και τη Συρία. Το Πακιστάν κατέρριψε τουλάχιστον ένα ινδικό Rafale τον Μάιο, σύμφωνα με το Reuters, πλήττοντας τη φήμη του αεροσκάφους.

Ποιες χώρες διαθέτουν Rafale;

Το Κατάρ, η Ελλάδα, η Κροατία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδονησία και η Σερβία έχουν αγοράσει αεροσκάφη Rafale, μαζί με την Ινδία και την Αίγυπτο. Μεταξύ των σημαντικότερων παραγγελιών ήταν αυτή των ΗΑΕ το 2021 για 80 Rafale F4.

Ποιες είναι οι προδιαγραφές των Rafale;

Το Rafale έχει μήκος πάνω από 15 μέτρα, άνοιγμα φτερών σχεδόν 11 μέτρα και συνολικό βάρος χωρίς φορτίο 10 τόνους.

Μπορεί να πετάξει σε ύψος έως 15.240 μέτρα και έχει μέγιστη ταχύτητα 1,8 Mach (1.381 μίλια ανά ώρα).

Ο γαλλικός στρατός έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα αεροσκάφη Rafale για τη μεταφορά πυραύλων κρουζ με πυρηνική ικανότητα.

