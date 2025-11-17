Την πολεμική ταινία Das Boot θυμίζουν τα εντυπωσιακά πλάνα που δημοσίευσε το ΝΑΤΟ από τις ασκήσεις Aegir 25 που πραγματοποιήθηκαν κοντά στο Άντφιόρντεν της Νορβηγίας.

NATO has released spectacular footage from the Aegir 25 exercises held near Andfjorden, Norway.



During the drills, the submarine KNM Uthaug fired a torpedo at the frigate KNM Trondheim, blowing it apart. pic.twitter.com/RAzCMI2YDM November 17, 2025

Τον Σεπτέμβριο, οι Νορβηγικές Ένοπλες Δυνάμεις βύθισαν δύο παλιές φρεγάτες στα ανοικτά των ακτών της Βόρειας Νορβηγίας σε σχέση στο πλαίσιο των ασκήσεων. Ψαράδες και περιβαλλοντολόγοι αντέδρασαν έντονα στο περιστατικό.

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, το υποβρύχιο KNM Uthaug εκτόξευσε μια τορπίλη στη φρεγάτα KNM Trondheim, ανατινάζοντάς τη. Η φρεγάτα KNM Bergen βυθίστηκε από το νέο όπλο ακριβείας Quicksink, το οποίο έριξε αμερικανικό βομβαρδιστικό B2.

Πηγή: skai.gr

