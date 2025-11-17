Η Ουκρανία υπέγραψε επιστολή προθέσεων για την αγορά έως και 100 μαχητικών αεροσκαφών Rafale από τη Γαλλία, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής πρεσβείας και του γραφείου του Γάλλου προέδρου, σημειώνει το Associated Press.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν τη Δευτέρα το έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ότι η Ουκρανία εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς γαλλικού αμυντικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών Rafale, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ζελένσκι βρίσκεται για ένατη φορά στο Παρίσι μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Οι συνομιλίες του έχουν ως στόχο την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας, καθώς η χώρα εισέρχεται σε έναν ακόμη χειμώνα υπό ρωσικούς βομβαρδισμούς των ενεργειακών υποδομών της και άλλων στόχων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι TF1/LCI ότι είχε παραγγείλει 100 μαχητικά αεροσκάφη Rafale, σύμφωνα με το κανάλι. Το Ελιζέ επιβεβαίωσε τον αριθμό χωρίς να δώσει άμεσα λεπτομέρειες σχετικά με το αν θα πρόκειται για μεταφορές από τα γαλλικά αποθέματα ή για νέες παραγγελίες.

«Έχει προετοιμαστεί μια ιστορική συμφωνία με τη Γαλλία – θα υπάρξει σημαντική ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας, της αεροπορικής άμυνας και άλλων αμυντικών δυνατοτήτων μας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, αυτό θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή.

Πώς η Γαλλία θα μπορούσε να βοηθήσει την αεροπορική άμυνα της Ουκρανίας

Εδώ και αρκετές εβδομάδες γίνονται συζητήσεις για το πώς η Γαλλία θα μπορούσε να παρέχει περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη στην αεροπορική άμυνα της Ουκρανίας, αν και η κυβέρνηση Μακρόν αντιμετωπίζει πολιτική και δημοσιονομική αστάθεια, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσα μπορεί πραγματικά να κάνει η Γαλλία.

Ο Μακρόν δεσμεύτηκε τον περασμένο μήνα να προσφέρει περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη Mirage, αφού αρχικά είχε υποσχεθεί να παραδώσει έξι, καθώς και μια νέα παρτίδα πυραύλων εδάφους-αέρος Aster 30, που παράγονται από τον ευρωπαϊκό όμιλο MBDA, για τις μπαταρίες αεροπορικής άμυνας SAMP/T που λειτουργεί η Ουκρανία.

Δύο άτομα που ενημερώθηκαν για το θέμα δήλωσαν στο Reuters ότι η προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Rafale κατασκευασμένων από την Dassault θα αποτελεί μέρος μιας δεκαετούς στρατηγικής συμφωνίας για την αεροπορία.

Ορισμένα από αυτά θα μπορούσαν να προέλθουν απευθείας από τα γαλλικά αποθέματα, αν και το μεγαλύτερο μέρος θα είναι καινούριες παραγγελίες και θα αποτελεί μέρος των μακροπρόθεσμων προσπαθειών της Ουκρανίας να αυξήσει τον στόλο της σε 250 πολεμικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών F-16 και των σουηδικών Gripen, ανέφεραν οι πηγές.

Η λειτουργία των προηγμένων αεροσκαφών θα απαιτούσε χρόνο, δεδομένου του αυστηρού προγράμματος εκπαίδευσης των υποψήφιων πιλότων.

Οι δύο πηγές ανέφεραν ότι η επίσκεψη του Ζελένσκι θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε συμφωνίες για περισσότερα συστήματα αεροπορικής άμυνας SAMP/T, από τα υπάρχοντα αποθέματα της Γαλλίας ή μέσω μακροπρόθεσμων παραγγελιών επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων και συστημάτων κατά των drones.

Οι πηγές ανέφεραν ότι δεν ήταν σαφές πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι συμφωνίες.

Σε συνέντευξη Τύπου πριν από την επίσκεψη του Ζελένσκι, το γραφείο του Μακρόν ανέφερε ότι ο στόχος ήταν «να τεθεί η γαλλική υπεροχή στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στην υπηρεσία της άμυνας της Ουκρανίας» και «να της δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσει τα συστήματα που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στην ρωσική επιθετικότητα».

Ένα φόρουμ το απόγευμα θα συγκεντρώσει ουκρανικές και γαλλικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των drones, προκειμένου να εξετάσουν πώς μπορούν να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους.

Η Γαλλία, μαζί με τη Βρετανία, έχει πιέσει για τη δημιουργία μιας συμμαχίας περίπου 30 χωρών που είναι πρόθυμες να στείλουν στρατεύματα και πόρους στην Ουκρανία ή κατά μήκος των δυτικών συνόρων της, μόλις επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Βασικός στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα έχει επαρκή μακροπρόθεσμη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, ώστε να διατηρήσει τον στρατό της αρκετά ισχυρό για να αποτρέψει οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση.

Πηγή: skai.gr

