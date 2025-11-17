Η αμερικανική πετρελαϊκή Chevron εξετάζει επιλογές για την αγορά των ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil, η οποία βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις, σύμφωνα με πέντε πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Την Παρασκευή, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έδωσε άδεια σε πιθανούς αγοραστές να ξεκινήσουν συνομιλίες με τη Lukoil για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της, ανοίγοντας τον δρόμο για διαπραγματεύσεις.

Η Lukoil είχε ανακοινώσει ότι διεξάγει συνομιλίες με πιθανούς αγοραστές των περιουσιακών της στοιχείων στο εξωτερικό μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν τον περασμένο μήνα η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η συγκεκριμένη συμφωνία θα ανακοινωθεί αφού επιτευχθούν οι τελικές συμφωνίες και ληφθούν οι απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις» ανέφερε στην ανακοίνωση της.

Τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής πετρελαϊκής Lukoil προσελκύουν υποψήφιους αγοραστές, καθώς ο χρόνος πιέζει για να ολοκληρωθούν συμφωνίες πριν οι ΗΠΑ αρχίσουν να εφαρμόζουν πλήρως τις κυρώσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Lukoil στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να οδηγήσουν το Κρεμλίνο σε ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Ήδη μπλόκαραν προσπάθεια της Lukoil να πουλήσει τα ξένα assets της στην Gunvor, ενόψει της προθεσμίας των κυρώσεων στις 21 Νοεμβρίου.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.