Νέες λεπτομέρειες αποκαλύπτονται γύρω από την τραγωδία της δηλητηρίασης στο Φατίχ της Κωνσταντινούπολης! Στην έρευνα που διεξάγεται για το περιστατικό, όπου έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα, δύο παιδιά και η μητέρα τους, διαπιστώθηκε ότι ένα δωμάτιο στο ισόγειο του ξενοδοχείου είχε προηγουμένως ψεκαστεί με εντομοκτόνο, καθώς είχε γίνει απεντόμωση σε δωμάτιο του ισογείου για καταπολέμηση κοριών και κατσαρίδων. Εξετάζεται το ενδεχόμενο η ουσία που περιείχε «φωσφίδιο αλουμινίου», να πέρασε μέσω του αεραγωγού στο μπάνιο και μετά στο δωμάτιο όπου διέμενε η οικογένεια και να προκάλεσε τη δηλητηρίαση. Έγινε επίσης γνωστό ότι δεν υπάρχει αντίδοτο για το συγκεκριμένο εντομοκτόνο.

Η οικογένεια Μπετζέκ, που διέμενε στο ξενοδοχείο στο Φατίχ, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο αφού παρουσίασε συμπτώματα αδιαθεσίας. Στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο της μητέρας Τσιγκντέμ Μπετζέκ και των δύο παιδιών της, τέσσερα από τα έντεκα άτομα που είχαν συλληφθεί οδηγήθηκαν στην εισαγγελία μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών στην αστυνομία: ο ζαχαροπλάστης, ο πωλητής μυδιών, ο πωλητής κοκορετσιού και ο εργαζόμενος σε καφέ. Οι υπόλοιποι επτά κρατούμενοι εξακολουθούν να ανακρίνονται στη Διεύθυνση Ασφάλειας, στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Μεταξύ των ατόμων που παραμένουν υπό κράτηση βρίσκονται ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, εργαζόμενοί του, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας απεντόμωσης, ο γιος του και ένας υπάλληλος, καθώς και ο ιδιοκτήτης του φούρνου από τον οποίο η οικογένεια είχε αγοράσει σφολιατοειδή.

Παράλληλα, δημοσιοποιήθηκαν τα πλάνα από κάμερα ασφαλείας που δείχνουν την οικογένεια Μπετζέκ να επιστρέφει στο ξενοδοχείο, αφού είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί λόγω υποψίας δηλητηρίασης. Στα πλάνα φαίνεται η οικογένεια να φτάνει με ταξί και να εισέρχεται στο ξενοδοχείο.

Δεν υπάρχει αντίδοτο

Η ουσία «φωσφίδιο αλουμινίου», η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για την καταπολέμηση κοριών και κατσαρίδων, δεν διαθέτει αντίδοτο. Το εντομοκτόνο, που κυκλοφορεί ευρέως στη γεωργία και σε κατοικίες ως φυτοφάρμακο, θεωρείται εξαιρετικά ισχυρό δηλητήριο και μπορεί εύκολα να προκαλέσει θάνατο αν εισπνευστεί σε μεγάλη ποσότητα. Στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο εργαζόμενος της εταιρείας απεντόμωσης δεν διέθετε κανένα σχετικό πιστοποιητικό.

Άλλαξε η θεραπεία του πατέρα

Ο πατέρας, Σερβέτ Μπετζέκ, εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι διασωληνωμένος και χωρίς τις αισθήσεις του, και η θεραπεία του τροποποιήθηκε με βάση το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από «φωσφίδιο αλουμινίου», Παράλληλα οι εξετάσεις που πραγματοποιεί το Ιατροδικαστικό Ίδρυμα συνεχίζονται. Αναζητούνται ίχνη «φωσφιδίου αλουμινίου» στο αίμα της μητέρας και των δύο παιδιών, με την έρευνα να διεξάγεται σε πολλαπλά επίπεδα.

Παρόμοιο περιστατικό στην Άγκυρα

Σε παρόμοιο περιστατικό που σημειώθηκε πριν από δύο χρόνια στην Άγκυρα, σε πολυκατοικία όπου είχε χρησιμοποιηθεί εντομοκτόνο με την ίδια ουσία, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και 13 επηρεάστηκαν. Η Τουρκάν και η Ελίφ Σουντέ Σαμπαντζί είχαν αρχικά εισαχθεί στο νοσοκομείο με υποψία τροφικής δηλητηρίασης και είχαν πάρει εξιτήριο, όμως η κατάστασή τους επιδεινώθηκε και κατέληξαν όταν επανεισήχθησαν.

