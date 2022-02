Η θύελλα Γιούνις, που πλήττει της βορειοδυτική Ευρώπη, άφησε πίσω της τουλάχιστον 14 νεκρούς, σημαντικές υλικές ζημιές, καθώς επίσης και γενικευμένα μπλακ-άουτ σε πολλές περιοχές.

Η σφοδρή καταιγίδα πέρασε την Παρασκευή από τη νότια Βρετανία και συνέχισε στη βόρεια Γαλλία, τις χώρες της Μπενελούξ, τη Δανία και τη Γερμανία, όπου σχεδόν το ένα τρίτο των βόρειων επαρχιών τέθηκε σε συναγερμό.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn), έχουν υποστεί ζημιές οι σιδηροτροχιές σε μήκος τουλάχιστον 1.000 χιλιομέτρων, κυρίως λόγω της πτώσης δέντρων. Ως αποτέλεσμα, διακόπηκε η σιδηροδρομική σύνδεση σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Εκατοντάδες πτήσεις και δρομολόγια τρένων και φεριμπότ ματαιώθηκαν σε όλη τη βορειοδυτική Ευρώπη, λόγω των θυελλωδών ανέμων που συνόδευαν τη Γιούνις, τη δεύτερη καταιγίδα που έπληξε την ίδια περιοχή, μόλις 48 ώρες μετά το πέρασμα της Ντάντλεϊ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον έξι άνθρωποι στην Πολωνία και τη Γερμανία.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, η Γιούνις έχει προκαλέσεις 14 θανάτους: δύο στην Πολωνία και τη Γερμανία, τέσσερις στην Ολλανδία, τρεις στην Αγγλία, έναν στην Ιρλανδία και δύο στο Βέλγιο. Σύμφωνα με την αστυνομία της Γάνδης, ένας 37χρονος άνδρας που τραυματίστηκε την Παρασκευή στο κεφάλι από ένα ηλιακό πάνελ, υπέκυψε σήμερα στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

