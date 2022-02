Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια από τις χειρότερες καταιγίδες που έπληξαν το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και δεκαετίες.

Οι σφοδροί άνεμοι από την καταιγίδα Γιούνις ξερίζωσαν δέντρα, πλακώνοντας αυτοκίνητα και προκαλώντας το θάνατο μιας γυναίκας 30 ετών στο Λονδίνο, ενός άνδρα 20 ετών στο Χάμσαϊρ και ενός άνδρα στα 50 του στο Μέρσεϊσαϊντ.

Ένας ακόμας νεκρός καταγράφηκε στην Ιρλανδία.

See how global warming and climate change have battered england and europe. Stop global warming now.https://t.co/p76pWTe8L6 — Leena G (@DesiChudail) February 19, 2022

Storm Eunis is in full swing here In Bournemouth. The Bournemouth Sands hotel roof has come apart and landed on a car! 😱 @loosewomen pic.twitter.com/f9SNtPkpPM — ELIS∆ (@Elisadel7) February 18, 2022

Η ταχύτηκα του ανέμου κατέγραψε ρεκόρ στην Αγγλία φτάνοντας τα 122 μίλια/ώρα, ενώ η καταιγίδα έκλεισε τα σχολεία, διέκοψε τα ταξίδια και έσκισε στέγες.

Περίπου 400.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα από το βράδυ της Παρασκευής.

Storm Eunis literally blowing people away pic.twitter.com/WwnWdzp7wy — Viral Meme Guy (@Viralmemeguy) February 18, 2022

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα πρόκειται για τη χειρότερη καταιγίδα εδώ και 32 χρόνια.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλα μέρη της Ευρώπης.

Deja vu @benshephard ? All this talk of the coming storm back home in Britain reminds me of this GMTV classic from 2008. pic.twitter.com/CGMfd5Gueh — Richard Gaisford (@richardgaisford) February 18, 2022

Οι παράκτιες περιοχές της νοτιοδυτικής Αγγλίας και της νότιας Ουαλίας, μαζί με τη νοτιοανατολική Αγγλία, είχαν τεθεί σε επιφυλακή μετά από σπάνιες «κόκκινες» προειδοποιήσεις για τον καιρό που εκδόθηκαν από το Met Office νωρίς την Παρασκευή.

