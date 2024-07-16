Έξι άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην Μπανγκόκ, προκαλώντας την κινητοποίηση των τοπικών αστυνομικών αρχών.

Αρχικά, το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο πηγές από την αστυνομία, μετέδωσε ότι υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς και ότι οι έξι άνθρωποι έπεσαν νεκροί από σφαίρες.

Αργότερα, ωστόσο, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι δεν επιβεβαιώθηκαν οι πυροβολισμοί στην ξενοδοχειακή μονάδα. Ωστόσο, όντως βρέθηκαν νεκροί έξι άνθρωποι και ερευνάται η αιτία θανάτου.

Η αστυνομία από το τμήμα Lumphini εντόπισε τους έξι νεκρούς σε ξενοδοχείο στην περιοχή Ratchaprasong γύρω στις 19:30, σύμφωνα με δημοσιεύματα ειδήσεων. Μια άλλη ανεπιβεβαίωτη αναφορά ανέφερε ότι και τα έξι άτομα ήταν Βιετναμέζοι με αμερικανική υπηκοότητα.

Μία πληροφορία που δεν έχει διασταυρωθεί, κάνει λόγο για δηλητηρίαση των έξι ατόμων. Το θρίλερ, ωστόσο συνεχίζεται, με την αστυνομία να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία, ώστε να καταλήξει σε ένα σφαλές συμπέρασμα για το τι έχει συμβεί.

