Ανατριχίλα στο Κίεβο θα πρέπει να προκάλεσε η απόφαση του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ να επιλέξει τον γερουσιαστή Τζ. Ντ. Βανς ως αντιπροέδρό του σε περίπτωση που εκλεγεί (κάτι που για πολλούς θεωρείται βεβαιότητα μετά την απόπειρα δολοφονίας του). «Ο Θεός να βοηθήσει την Ουκρανία» σχολιάζει χαρακτηριστικά σε άρθρο του το δίκτυο CNBC.



Ο Ρεπουμπλικανός Βανς από το Οχάιο είναι ένθερμος υποστηρικτής του οράματος της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ «Πρώτα η Αμερική», και είναι γενικά επιφυλακτικός όσον αφορά τις παρεμβάσεις των ΗΠΑ στις εξωτερικές υποθέσεις σχολιάζει το CNBC. Έχει αντιταχθεί δε, σθεναρά σε περισσότερη βοήθεια για την Ουκρανία.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Βανς υποστήριξε ότι «οι ΗΠΑ θα πρέπει να ενθαρρύνουν την Ουκρανία να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία» και ότι το Κίεβο «θα πρέπει να είναι έτοιμο να παραχωρήσει γη» στον εισβολέα του. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δικαιούται να είναι ανήσυχος.«(Ο πόλεμος) Τελειώνει με τον τρόπο που τελείωσε σχεδόν κάθε πόλεμος: όταν οι άνθρωποι διαπραγματεύονται και κάθε πλευρά παραιτείται από κάτι που δεν θέλει να εγκαταλείψει», διεμήνυσε ο Βανς στους δημοσιογράφους τον Δεκέμβριο, προσθέτοντας, «κανείς δεν μπορεί να μου εξηγήσει πώς γίνεται να τελειώσει αυτό (ο πόλεμος στην Ουκρανία)σε σχέση με τα σύνορα του 1991».Ο Βανς, ο οποίος υπηρέτησε στους Πεζοναύτες, απέρριψε επίσης τις ανησυχίες ότι οι εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία -- δεν θα ήταν αρκετές για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι η υπόλοιπη Ευρώπη θα μπορούσε να κινδυνεύσει.Τον Φεβρουάριο, ο Βανς έγραψε ένα άρθρο για τους Financial Times στο οποίο άφησε να εννοηθεί ότι «η Ευρώπη εξαρτιόταν υπερβολικά από τις ΗΠΑ» και ότι η Γηραιά Ήπειρος θα έπρεπε να επωμιστεί το βάρος της υπεράσπισης της γειτονικής της Ουκρανίας.«Καθώς ο αμερικανικός αμυντικός προϋπολογισμός πλησιάζει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως, θα πρέπει να δούμε τα χρήματα που δεν έχει ξοδέψει η Ευρώπη για την άμυνα όπως είναι στην πραγματικότητα:ό για την ασφάλεια της Ευρώπης».«Τίποτα στην πρόσφατη μνήμη δεν το δείχνει πιο ξεκάθαρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία», είπε, προσθέτοντας ότι η Αμερική «κλήθηκε να καλύψει το κενό με τεράστια έξοδα για τους πολίτες της».Επανέλαβε επίσης την άποψη του Τραμπ ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ στην περιοχή «δεν ξοδεύουν αρκετά» για την άμυνα - μια έγκυρη κατηγορία στο παρελθόν, λένε οι αναλυτές. Ωστόσο, το ΝΑΤΟ ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι 23 από τους 32 συμμάχους πληρούν τώρα τον στόχο αμυντικών δαπανών του 2% του ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν).

