Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι, ένα απέραντο εργοτάξιο

Όποιος θελήσει να ταξιδέψει με την Deutsche Bahn από τα μέσα Ιουλίου θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο και ακόμα περισσότερη υπομονή. Στις 15 Ιουλίου, μια μέρα μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, ξεκινάει ένα μεγάλο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.



Μέχρι το 2030, 40 κύριες διαδρομές πρόκειται να ανανεωθούν και θα κλείσουν για μήνες, ώστε να γίνουν επισκευαστικές εργασίες. Η αρχή θα γίνει με τη σύνδεση μήκους περίπου 70 χιλιομέτρων μεταξύ Φρανκφούρτης και Μάνχαϊμ, δηλαδή στο κέντρο της Γερμανίας, και είναι το δίκτυο που δέχεται τη μεγαλύτερη εμπορική και επιβατική πίεση.

Οι καθυστερήσεις και η ασυνέπεια είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα στην DB

Οι καθυστερήσεις της Deutsche Bahn αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Το 2023, ούτε τα δύο τρίτα των τρένων μεγάλων αποστάσεων δεν έφτασαν στον προορισμό τους εγκαίρως. Εάν ένα τρένο καθυστερήσει περισσότερο από 60 λεπτά, οι ταξιδιώτες μπορούν να ζητήσουν επιστροφή μέρους της τιμής του εισιτηρίου. Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι έπρεπε να επιστρέψουν 133 εκατομμύρια ευρώ το 2023, δηλαδή 43% περισσότερα από ό,τι το προηγούμενο έτος.



Τα οικονομικά των Γερμανικών Σιδηροδρόμων είναι σε κακή κατάσταση. Το 2023 ο ισολογισμός εμφάνισε ζημίες περίπου 2,4 δισ. ευρώ. Το συνολικό χρέος ανέρχεται σε περίπου 34 δισ. ευρώ.



Οι επισκευές κοστίζουν όλο και περισσότερο. Το 2023, η DB επένδυσε περίπου 7,6 δισ. ευρώ, αλλά η πλειονότητα των συστημάτων είναι τόσο ξεπερασμένα, που συχνά δεν μπορούν πλέον να επισκευαστούν σωστά. Σε κάθε περίπτωση, τα περισσότερα συστήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ψηφιακά ελεγχόμενες λειτουργίες, οι οποίες θα γίνουν στάνταρ στο μέλλον.

Το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο στην ιστορία των Γερμανικών Σιδηροδρόμων

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποδομών στην ιστορία της Deutsche Bahn αναμένεται να κοστίσει 45 δισ. ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκονται κατασκευές σε 20 σταθμούς, ενώ αντικαθίσταται η τεχνολογία σηματοδότησης και βελτιώνεται η ηχομόνωση. Τουλάχιστον πέντε μήνες θα σταματήσει η κυκλοφορία και θα υπάρξουν συνέπειες και για τις διεθνείς διαδρομές.



Χιλιάδες επιβάτες θα πρέπει να στραφούν σε λεωφορεία. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Φόλκερ Βίσινγκ δηλώνει πως «θα υπάρχουν λεωφορεία με εξοπλισμό υψηλής ποιότητας, τουαλέτες και WiFi, ώστε οι πελάτες να αισθάνονται άνετα».



Κατά την περίοδο των επισκευών δεν θα είναι πλέον δυνατή η απευθείας πρόσβαση στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Γερμανίας στη Φρανκφούρτη. Επιπλέον, μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Κολωνίας και Φρανκφούρτης θα είναι επίσης κλειστή. Πρόβλημα υπάρχει και στη χρηματοδότηση. Τα 45 δισ. ευρώ που χρειάζονται για τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους δεν έχουν εξασφαλιστεί πλήρως. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει υποσχεθεί μόνο 30 δισεκατομμύρια ευρώ.



Με έως και 30.000 επιβάτες την ημέρα, είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη απευθείας σύνδεση στις γερμανικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Περίπου 230 περιφερειακά, τρένα μεγάλων αποστάσεων και εμπορικά ταξιδεύουν καθημερινά στις γραμμές μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Γερμανίας.



Οι αλλαγές είναι αναγκαίες, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε ακριβώς θα γίνουν.



