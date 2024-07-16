Ακριβά κόστισε στον Κέβιν Ντέιβις το βήξιμο μπροστά στο πρόσωπο μιας πρώην εργαζομένης του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο Κέβιν Ντέιβις – ο πατέρας του παίκτη του ράγκμπι της Ουαλίας Γκάρεθ Ντέιβις – ξεκίνησε να «γελοιοποιεί και να εκφοβίζει» τη γυναίκα ενώ εκείνη εξέφραζε τις ανησυχίες της για την υγεία της, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, ο 62χρονος Ντέιβις που διαθέτει επιχείρηση πωλήσεων αυτοκινήτων και ακινήτων κορόιδευε την πρώην υπάλληλό του λίγο πριν το lockdown, ενώ εκείνη εξέφραζε τους φόβους της για την υγεία της στους συναδέλφους της επειδή έπασχε από ψωριασική αρθρίτιδα και μια αυτοάνοση πάθηση. Μάλιστα τους είχε ζητήσει να τηρούνται οι αποστάσεις, όπως είχαν πει οι υγειονομικές υπηρεσίες εκείνη την περίοδο.

Ωστόσο, το αφεντικό της δε συμμερίστηκε την ανησυχία της και έβηξε στο πρόσωπό της.

Ο δικαστής Tobias Vincent Ryan είπε ότι ο Ντέιβις «έβηξε προς την κατεύθυνσή της σκόπιμα και δυνατά, σχολιάζοντας ότι ήταν γελοία». Πρόσθεσε ότι ο Ντέιβις προσπάθησε σκόπιμα να «γελοιοποιήσει και να εκφοβίσει» τη γυναίκα με την «αβίαστη συμπεριφορά» του στις 17 Μαρτίου 2020 – μια εβδομάδα πριν ανακοινωθεί το πρώτο lockdown.

Στην ακρόαση ειπώθηκε ότι η γυναίκα είχε εργαστεί για την Cawdor Cars την περίοδο 2017- 2020 και κέρδιζε 11 λίρες την ώρα. Η εταιρεία έχει έξι υποκαταστήματα στη νότια και δυτική Ουαλία. Διαθέτει επίσης τμήμα ενοικίασης ακινήτων όπου εργάστηκε η γυναίκα ως διαχειρίστρια ακινήτων. Ωστόσο, τρεις μήνες αφότου συνέβη το περιστατικό με το βήχα η γυναίκα παραιτήθηκε από την επιχείρηση.

Ο Ryan είπε: «Παραιτήθηκε εν μέρει τουλάχιστον επειδή ήταν το θύμα. Αυτό ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για την απόφασή της. Είχε δίκιο» είπε.

Ο δικαστής διέταξε να λάβει η γυναίκα ως αποζημίωση το ποσό των 26.438,84 λιρών περίπου 31.000 ευρώ– με την Cawdor Cars να της δίνει αποζημίωση 18.000 λίρες για ψυχική οδύνη και τον Ντέιβις να πληρώνει 3.841,94 λίρες για άδικη απόλυση και 4.596,90 λίρες σε τόκους.

Το θύμα μιλώντας στο δικαστήριο είπε ότι ενώ ο εργοδότης της γνώριζε την ιατρική της κατάσταση, «ήξερε ότι δεν είχα καμία ανοσολογική προστασία λόγω της φαρμακευτικής αγωγής που έπρεπε να πάρω, και έβηξε εσκεμμένα στο πρόσωπό μου. Έτρεμα. Δεν είμαι ανόητος, χνουδωτός άνθρωπος – χρειάστηκε να αντέξω πολλά στη ζωή μου – αλλά πραγματικά με κατέβαλλε»

Πηγή: skai.gr

