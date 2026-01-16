Όταν η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου την Πέμπτη, έφερε μαζί της το δώρο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εποφθαλμιούσε εδώ και καιρό: ένα Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά η ίδια έμεινε, ουσιαστικά με άδεια χέρια, παρά την τσάντα με δώρα που πήρε ως αντάλλαγμα.



Η Ματσάδο, σφοδρή επικρίτρια του πρώην ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έλαβε το βραβείο πέρυσι για την εκστρατεία της για περισσότερη δημοκρατία. Τώρα άφηνε το μετάλλιο στον Λευκό Οίκο, ελπίζοντας ότι η χειρονομία αυτή θα μπορούσε να της αγοράσει κάτι πολύ πιο πολύτιμο: την υποστήριξη των ΗΠΑ στον αγώνα για την ηγεσία του μέλλοντος της Βενεζουέλας στη μετά Μαδούρο εποχή.



Αλλά, αν πίστευε ότι το δώρο θα μπορούσε να προτρέψει τον πρόεδρο να παράσχει μια σαφέστερη υποστήριξη, φαίνεται ότι θα πρέπει να περιμένει, τουλάχιστον προς το παρόν, σχολιάζει το CNN. Αργότερα φωτογραφήθηκε κρατώντας μια τσάντα με τα faux μπιζού με το εμπορικό σήμα του Τραμπ καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο - με ελάχιστη εικόνα για το πολιτικό της μέλλον.



Η Ματσάδο είναι μία από τις δύο προσωπικότητες που διεκδικούν την ηγεσία της Βενεζουέλας μετά τον Μαδούρο. Ο Τραμπ έχει τοποθετήσει την πρώην αντιπρόεδρο του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, ως υπηρεσιακή πρόεδρο, παρόλο που ήταν επί χρόνια στενή συνεργάτιδα του καθεστώτος.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος δείχνει τον Τραμπ δίπλα στη Ματσάδο, κρατώντας μια μεγάλη πλακέτα με χρυσό πλαίσιο που φαινόταν έτοιμη για τοίχο, η οποία περιέχει το μετάλλιο και την αφιέρωση: «Παρουσιάζεται ως προσωπικό σύμβολο ευγνωμοσύνης εκ μέρους του λαού της Βενεζουέλας σε αναγνώριση της αποφασιστικής και ηθικής δράσης του Προέδρου Τραμπ για την εξασφάλιση μιας ελεύθερης Βενεζουέλας».



«Η Μαρία μου απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έχω κάνει. Μια τόσο υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού», τόνισε ο Τραμπ στο Truth Social.



Το Κέντρο Νόμπελ Ειρήνης με έδρα το Όσλο έσπευσε να επαναλάβει ότι τα μετάλλια δεν μπορούν να μοιραστούν ή να μεταβιβαστούν. «Ένα μετάλλιο μπορεί να αλλάξει κάτοχο, αλλά ο τίτλος ενός βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί», ξεκαθάρισε η επιτροπή στο X.

Η Ματσάδο, εν τω μεταξύ, είδε τη συνάντησή της από αισιόδοξη οπτική γωνία, αποκαλώντας τη «ιστορική» και «εξαιρετική».



Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ κατανοεί την ανάγκη ανοικοδόμησης των θεσμών και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του λόγου, καθώς και για μια «νέα, γνήσια εκλογική διαδικασία» που θα ενθαρρύνει τους Βενεζουελάνους να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Επέμεινε επίσης ότι η Βενεζουέλα έχει ήδη έναν εκλεγμένο πρόεδρο: τον Εντμούντο Γκονζάλες, τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης που οι ΗΠΑ αναγνώρισαν μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές του 2024 στη χώρα.







Παρά την προηγούμενη υποστήριξη της Ουάσινγκτον προς τη Ματσάδο και τον Γκονζάλες, ο Τραμπ δεν στήριξε την αντιπολίτευση μετά τη σύλληψη του Maduro. Αντ' αυτού, έδωσε την υποστήριξή του στη Ροντρίγκες - μια κίνηση που άφησε άναυδη πολλές προσωπικότητες κατά του Μαδούρο.



Παρά τον αισιόδοξο τόνο της Ματσάδο, παραμένει ασαφές τι εξασφάλισε πέρα από μια φωτογράφιση και μια επίσημη τσάντα με δώρα με ανάγλυφη την υπογραφή του προέδρου.



Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θεωρεί τη Ροντρίγκες ως μια σταθερή, ρεαλιστική επιλογή με την οποία οι ΗΠΑ μπορούν να συνεργαστούν.



Και την Πέμπτη, καθώς ξεκίνησε η συνάντησή τους, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, δήλωσε ότι η εκτίμηση του Τραμπ για τον Ματσάδο δεν είχε αλλάξει.



«Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος ανυπομονούσε για αυτή τη συνάντηση και περίμενε να είναι μια καλή και θετική συζήτηση με την κα Ματσάδο, η οποία είναι πραγματικά μια αξιοσημείωτη και γενναία φωνή για πολλούς από τους κατοίκους της Βενεζουέλας», δήλωσε η Λέβιτ.



Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ο Τραμπ εμμένει στη προηγούμενη δήλωσή του ότι η Ματσάδο δεν έχει την απαραίτητη υποστήριξη για να ηγηθεί της Βενεζουέλας. «Αυτή τη στιγμή, η γνώμη του για το θέμα αυτό δεν έχει αλλάξει» ξεκαθάρισε.

