Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες Πέμπτη την «υπέροχη χειρονομία» της επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, ώρες αφού η Μαρία Κορίνα Ματσάδο του προσέφερε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε το 2025 κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο.

«Η Μαρία μού απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έχω κάνει. Μια τόσο υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Ευχαριστώ Μαρία!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Πέμπτης.

Η Ματσάδο, η οποία χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «εξαιρετική», είπε ότι το δώρο ήταν σε αναγνώριση αυτού που αποκάλεσε «δέσμευσή του προέδρου Τραμπ στην ελευθερία του λαού της Βενεζουέλας».

Αν και η Ματσάδο έδωσε στον Τραμπ το χρυσό μετάλλιο που λαμβάνουν οι τιμώμενοι με το βραβείο, η τιμή παραμένει δική της. Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ έχει δηλώσει ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, να μοιραστεί ή να ανακληθεί.

Όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη αν ήθελε η Ματσάδο να του δώσει το βραβείο, ο Τραμπ απάντησε στο Reuters: «Όχι, δεν το είπα αυτό. Η Ματσάδο κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης».

Ο Τραμπ έκανε ανοιχτά εκστρατεία για το βραβείο πριν απονεμηθεί στην Ματσάδο τον περασμένο μήνα και παραπονέθηκε έντονα όταν τον περιφρόνησαν. Ο Ρεπουμπλικάνος είχε εκφράσει εδώ και καιρό το ενδιαφέρον του να κερδίσει το βραβείο και κατά καιρούς το είχε συνδέσει με διπλωματικά επιτεύγματα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ανυπομονεί να συναντήσει τη Νομπελίστρια στον Λευκό Οίκο και ότι ότι θα ήταν «μεγάλη τιμή» γι αυτόν αν η Ματσάδο του παρέδιδε το Νόμπελ Ειρήνης της, όπως έχει δηλώσει η ίδια ότι θέλει να κάνει, για να ευχαριστήσει τον Τραμπ για την σύλληψη του Μαδούρο και την «απελευθέρωση» της Βενεζουέλας.

«Άκουσα πως θέλει να το κάνει. Θα ήταν μεγάλη τιμή», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η συνάντηση Τραμπ-Ματσάδο, η οποία διήρκησε λίγο περισσότερο από μία ώρα, ήρθε αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την ιδέα της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης να αντικαταστήσει τον έκπτωτο Νικολάς Μαδούρο. Ήταν η πρώτη φορά που οι δύο συναντήθηκαν αυτοπροσώπως.

Στη συνέχεια, η Ματσάδο συναντήθηκε με περισσότερους από δώδεκα γερουσιαστές, τόσο Ρεπουμπλικάνους όσο και Δημοκρατικούς, στο Καπιτώλιο, όπου γενικά έχει βρει πιο ενθουσιώδεις συμμάχους.

Ενώ η επίσκεψη βρισκόταν σε εξέλιξη, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε ότι ο Τραμπ ανυπομονούσε να συναντήσει τη Ματσάδο, αλλά ότι εμμένει στην «ρεαλιστική» εκτίμησή του ότι η Ματσάδο δεν έχει επί του παρόντος την υποστήριξη που χρειάζεται για να ηγηθεί της χώρας βραχυπρόθεσμα.

Η Ματσάδο, η οποία διέφυγε από τη Βενεζουέλα σε μια τολμηρή απόδραση μέσω θαλάσσης τον Δεκέμβριο, «αγωνίζεται» για την ψήφο του Τραμπ εναντίον μελών της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και επιδιώκει να διασφαλίσει ότι θα έχει ρόλο στη διακυβέρνηση του έθνους στο μέλλον.

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ αυτόν τον μήνα, διάφορα στελέχη της αντιπολίτευσης, μέλη της διασποράς της Βενεζουέλας και πολιτικοί σε όλες τις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική εξέφρασαν την ελπίδα ότι η Βενεζουέλα θα ξεκινήσει τη διαδικασία εκδημοκρατικοποίησης.

Ελπίδες για μετάβαση στη Δημοκρατία

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι, από το Κονέκτικατ, ένας από τους γερουσιαστές που συναντήθηκαν με τη Ματσάδο, δήλωσε ότι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης είπε στους γερουσιαστές ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα δεν διαφέρει τώρα από ό,τι υπό τον Μαδούρο. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ εδραιώνεται όλο και περισσότερο χάρη στην υποστήριξη του Τραμπ, είπε.

«Ελπίζω να γίνουν εκλογές, αλλά είμαι επιφυλακτικός», δήλωσε ο Μέρφι.

Στη Ματσάδο απαγορεύτηκε η υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2024 από το ανώτατο δικαστήριο το οποίο αποτελείται από συμμάχους του Μαδούρο. Διεθνείς παρατηρητές πιστεύουν ότι ο Εντμούντο Γκονζάλες, μια προσωπικότητα της αντιπολίτευσης που υποστηρίζεται από τη Ματσάδο, κέρδισε με σημαντική διαφορά, αλλά ο Μαδούρο διεκδίκησε τη νίκη και διατήρησε την εξουσία.

Σε ετήσια ομιλία της προς τους νομοθέτες, η Ροντρίγκεζ ζήτησε διπλωματία με τις ΗΠΑ και είπε ότι σε περίπτωση που χρειαστεί να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον, θα το κάνει «περπατώντας στα πόδια της, όχι συρόμενη εκεί».

Είπε επίσης ότι θα προτείνει μεταρρυθμίσεις στη βιομηχανία πετρελαίου της χώρας της με στόχο την αύξηση της πρόσβασης των ξένων επενδυτών.

Κεντρική φωτογραφία: Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα, στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.