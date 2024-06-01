Σε διάστημα 24 ωρών μετά την ιστορική ετυμηγορία ενοχής του, η προεκλογική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι συγκέντρωσε περισσότερα από 50 εκατ. δολάρια σε διαδικτυακές δωρεές υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση του δικαστηρίου ενίσχυσε «όπως τίποτε άλλο στο παρελθόν» την υποστήριξη στο πρόσωπό του.

«Είναι περισσότερα από δύο εκατομμύρια δολάρια την ώρα», σχολίασε η προεκλογική ομάδα του υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών.

«Μερικά λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης, το διαδικτυακό μας σύστημα συγκέντρωσης δωρεών κατακλύστηκε από την υποστήριξη και, παρά τις προσωρινές καθυστερήσεις λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας, ο πρόεδρος Τραμπ συγκέντρωσε 34,8 εκατ. δολάρια μέσω μικρών ποσών», δήλωσε ο Κρις ΛαΣίβιτα και η Σούζι Γουάιλς, προεκλογικοί σύμβουλοι του Ρεπουμπλικάνου σε ανακοίνωσή τους το πρωί της Παρασκευής.

Το βράδυ της Παρασκευής το ποσό έφτασε τα 52,8 εκατ. δολάρια.

Εξάλλου το 30% των δωρεών έγινε από νέους δωρητές.

Πρόκειται για ποσό σχεδόν διπλάσιο από αυτό που έχει συγκεντρωθεί ποτέ στη διάρκεια μίας ημέρας στην WinRed, την επίσημη πλατφόρμα δωρεών του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

«Ο αγύρτης Τζο και οι Δημοκρατικοί, με το κυνήγι μαγισσών τους, ξύπνησαν το κίνημα MAGA», σχολίασαν οι δύο σύμβουλοι αναφερόμενοι στο «Make America Great Again» (Κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη), κεντρικό σύνθημα του Τραμπ.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπή των Ρεπουμπλικάνων Μάικλ Γουάτλεϊ δήλωσε ότι περισσότεροι από 485.000 άνθρωποι έκαναν δωρεά στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ.

«Ο αμερικανικός λαός στέκεται στο πλευρό του προέδρου Τραμπ μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή εργαλειοποίηση του δικαστικού συστήματος και είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στο να επενδύσουμε αυτούς τους πόρους για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή στις εκλογές, να προστατεύσουμε τις κάλπες και να επανεκλέξουμε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», τόνισε.

Ο Τραμπ κρίθηκε ένοχος την Πέμπτη από σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη για το σύνολο των 34 κατηγοριών που τον βάρυναν για παραποίηση εγγράφων προκειμένου να καλύψει την καταβολή χρημάτων σε πορνοστάρ ώστε να εξαγοράσει τη σιωπή της, λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

