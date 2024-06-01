1495: Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ουίσκι γίνεται από τον μοναχό Τζον Κορ.

1930: Ο Παναθηναϊκός νικά 8-2 τον Ολυμπιακό, στη μεγαλύτερης έκτασης νίκη που έχει πετύχει ποτέ επί του αιώνιου αντιπάλου του.

1967: Κυκλοφορεί το αριστουργηματικό άλμπουμ των Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band».

1973: Η χούντα των συνταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και στην εγκαθίδρυση Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, με Συντακτική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

1973:Υπογράφεται η Συμφωνία σύνδεσης Κύπρου – ΕΟΚ.

1998: Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με έδρα τη Φραγκφούρτη.

Γεννήσεις

1265: Ντάντε Αλιγκιέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας. («Θεία Κωμωδία») (Θαν. 14/9/1321)

1926: Μέριλιν Μονρόε, Αμερικανίδα ηθοποιός. (Θαν. 5/8/1962)

1940: Κατερίνα Γώγου, Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός. (Θαν. 3/10/1993)

Θάνατοι

1960: Αρμάνδος Δελλαπατρίδης, γραφική πολιτική φιγούρα του Μεσοπολέμου, αρχηγός του «Κόμματος των Κυανόλευκων». (Γεν. 1895)

1981: Χρηστάκης, Χρήστος Σύρπος το πραγματικό όνομά του, λαϊκός τραγουδιστής. (Γεν. 1924)

2008: Υβ Σεν Λοράν, Ενρί Ντονά Ματιέ το πραγματικό όνομά του, γάλλος σχεδιαστής μόδας. (Γεν. 1/8/1936)

Πηγή: skai.gr

