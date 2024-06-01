1495: Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ουίσκι γίνεται από τον μοναχό Τζον Κορ.
1930: Ο Παναθηναϊκός νικά 8-2 τον Ολυμπιακό, στη μεγαλύτερης έκτασης νίκη που έχει πετύχει ποτέ επί του αιώνιου αντιπάλου του.
1967: Κυκλοφορεί το αριστουργηματικό άλμπουμ των Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band».
1973: Η χούντα των συνταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και στην εγκαθίδρυση Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, με Συντακτική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
1973:Υπογράφεται η Συμφωνία σύνδεσης Κύπρου – ΕΟΚ.
1998: Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με έδρα τη Φραγκφούρτη.
Γεννήσεις
1265: Ντάντε Αλιγκιέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας. («Θεία Κωμωδία») (Θαν. 14/9/1321)
1926: Μέριλιν Μονρόε, Αμερικανίδα ηθοποιός. (Θαν. 5/8/1962)
1940: Κατερίνα Γώγου, Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός. (Θαν. 3/10/1993)
Θάνατοι
1960: Αρμάνδος Δελλαπατρίδης, γραφική πολιτική φιγούρα του Μεσοπολέμου, αρχηγός του «Κόμματος των Κυανόλευκων». (Γεν. 1895)
1981: Χρηστάκης, Χρήστος Σύρπος το πραγματικό όνομά του, λαϊκός τραγουδιστής. (Γεν. 1924)
2008: Υβ Σεν Λοράν, Ενρί Ντονά Ματιέ το πραγματικό όνομά του, γάλλος σχεδιαστής μόδας. (Γεν. 1/8/1936)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.