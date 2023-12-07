Chevy Chase: Έπεσε από την σκηνή με το αναπηρικό του καροτσάκι

Ο διάσημος κωμικός, Chevy Chase είναι καλά στην υγεία του μετά το ατύχημα που είχε με πτώση από του αναπηρικού του αμαξιδίου από σκηνή, την Τετάρτη το βράδυ.

#ChevyChase taking a fall in Buffalo. 80 year old Pre Med student is A….. OK! pic.twitter.com/GWXX7MVTm2 December 7, 2023

Ο 80χρονος ηθοποιός, έπεσε από την σκηνή του Shea's Performing Arts Center στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, πριν από μια ομιλία που επρόκειτο να δώσει.

Εκπρόσωπος του ηθοποιού ανέφερε στο PEOPLE πως "Έπεσε από σημείο της σκηνής που δεν φωτιζόταν καλά, αλλά μαθημένος απ όλες τις πτώσεις του στο SNL, ήταν σαν να έκανε ξανά ποδήλατο. Απλά λίγο φασαρία. Όλα καλά. "

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το TMZ, ο ηθοποιός φαινόταν να βγαίνει στη σκηνή σε αναπηρικό καροτσάκι και να χειροκροτεί από το πλήθος, αλλά σύντομα σηκώθηκε στα πόδια του. Στη συνέχεια περπάτησε στο μπροστινό άκρο της σκηνής όπου, λίγο μετά, έπεσε μπροστά και από τη σκηνή.

Αφού τον βοήθησαν να ανέβει ξανά στη σκηνή, η σύζυγος του ηθοποιού τον βοήθησε να καθίσει στη θέση του για τη συνομιλία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.