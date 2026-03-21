Θέμα Βάσεων θέτει η Κύπρος εν μέσω ανησυχιών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε έγκριση στις ΗΠΑ για χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων σε πλήγματα κατά του Ιράν, προκαλώντας ανησυχία στην Κύπρο.

Παρά το ότι δεν αναφέρεται ρητά η Βάση Ακρωτηρίου στην ανακοίνωση, υπάρχει προβληματισμός για ενδεχόμενη αυξημένη εμπλοκή των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο.

Ο Κύπριος ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τις Βρετανικές Βάσεις ως «αποικιακή κληρονομιά», εκφράζοντας τις ανησυχίες της Λευκωσίας για την κατάσταση.

Η ανακοίνωση του Λονδίνου ότι θα επιτρέψει τη χρήση από τις ΗΠΑ των βρετανικών Βάσεων για πλήγματα κατά του Ιράν προβληματίζει έντονα τη Λευκωσία. «Αποικιακή κληρονομιά» τις αποκάλεσε ο Ν. Χριστοδουλίδης.



Ανησυχία επικρατεί στην Κύπρο μετά την χθεσινή ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, στο Λονδίνο σύμφωνα με την οποία η βρετανική κυβέρνηση έδωσε έγκριση, έτσι ώστε οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές βάσεις της, για πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Παρά το ότι στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά στην Βάση Ακρωτηρίου, οι νέες βρετανικές παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ για στρατιωτικά χτυπήματα, προκαλούν νέα ανησυχία για το κατά πόσον η συνέχιση του πολέμου μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εμπλοκή των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο καθιστώντας την χώρα πιθανό στόχο.

Πηγή: Deutsche Welle

Μια «αποικιακή κληρονομιά»Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέβασε το θέμα των Βάσεων ψηλά στην πολιτική ατζέντα με αναφορές περί ανάγκης συζήτησης με τους Βρετανούς για τον μέλλον των Βάσεων στην Κύπρο. Μιλώντας από τις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου, λέγοντας πως «όταν τελειώσει η παρούσα δυσμενής κατάσταση στην Κύπρο, πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς και το μέλλον των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο».Ο Κύπριος Πρόεδρος αναφέρθηκε στις Βάσεις ως «αποικιακή κληρονομιά του νησιού» και προανήγγειλε συγκεκριμένα αιτήματα από την Κυπριακή Δημοκρατία ως προς το θέμα, λέγοντας όμως ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί ή να διατυπώσει τα όποια αιτήματα δημοσίως.Βρετανία: Σημαντικές οι ΒάσειςΜε τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη ασχολήθηκε εκτενώς το BBC, το οποίο μάλιστα ζήτησε τοποθέτηση από το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με το BBC το Υπουργείο Άμυνας της χώρας αναφέρθηκε στην καθοριστική σημασία των Βάσεων για την υποστήριξη της ασφάλειας των Βρετανών πολιτών και των συμμάχων τους στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.«Έχουμε αναπτύξει πρόσθετες αμυντικές δυνατότητες στην Κύπρο από τον Ιανουάριο, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ραντάρ, συστημάτων αντιμετώπισης drones, μαχητικών αεροσκαφών F-35, επίγειας αντιαεροπορικής άμυνας και 400 επιπλέον στελεχών αντιαεροπορικής άμυνας», σημειώνεται στην τοποθέτηση του βρετανικού υπουργείου.

