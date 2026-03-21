Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ξεκαθάρισε το Σάββατο ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα ενταθούν αυτή την εβδομάδα

«Αυτή την εβδομάδα, η ένταση των πληγμάτων που θα πραγματοποιήσουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και ο αμερικανικός στρατός εναντίον του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και των υποδομών στις οποίες βασίζεται θα κλιμακωθεί σημαντικά», διεμήνυσε, κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της επιχείρησης, με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Ο Κατς σημείωσε ότι το Ισραήλ είναι «αποφασισμένο να συνεχίσει να ηγείται της επίθεσης εναντίον του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, να αποκεφαλίσει τους διοικητές του και να ματαιώσει τις στρατηγικές του δυνατότητες, μέχρι να εξαλειφθεί κάθε απειλή ασφαλείας για το Κράτος του Ισραήλ και τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή».

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι ισχυρές, και το εσωτερικό μέτωπο του Ισραήλ είναι ισχυρό, και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι πολεμικοί στόχοι», επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

