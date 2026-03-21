Κατς: «Οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν αυτή την εβδομάδα θα ενταθούν»

«Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να συνεχίσει να ηγείται της επίθεσης εναντίον του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, να αποκεφαλίσει τους διοικητές του»

IDF

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ξεκαθάρισε το Σάββατο ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα ενταθούν αυτή την εβδομάδα  

«Αυτή την εβδομάδα, η ένταση των πληγμάτων που θα πραγματοποιήσουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και ο αμερικανικός στρατός εναντίον του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και των υποδομών στις οποίες βασίζεται θα κλιμακωθεί σημαντικά», διεμήνυσε, κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της επιχείρησης, με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Ο Κατς σημείωσε ότι το Ισραήλ είναι «αποφασισμένο να συνεχίσει να ηγείται της επίθεσης εναντίον του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, να αποκεφαλίσει τους διοικητές του και να ματαιώσει τις στρατηγικές του δυνατότητες, μέχρι να εξαλειφθεί κάθε απειλή ασφαλείας για το Κράτος του Ισραήλ και τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή».

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι ισχυρές, και το εσωτερικό μέτωπο του Ισραήλ είναι ισχυρό, και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι πολεμικοί στόχοι», επισήμανε.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Defense Minister Israel Katz (center) meets with top officers at the military's underground command center at the IDF HQ in Tel Aviv, March 21, 2026. (Ariel Hermoni/Defense Ministry)

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ίσραελ Κατς IDF Κρίση στη Μέση Ανατολή
