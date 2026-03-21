Η κυβέρνηση Τραμπ καταρτίζει στρατηγικές και εξετάζει επιλογές για τη διασφάλιση ή την απόσπαση των πυρηνικών υλικών του Ιράν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CBS News, τη στιγμή που η στρατιωτική εκστρατεία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης εισέρχεται σε μια πιο αβέβαιη φάση.

Ο χρόνος οποιασδήποτε τέτοιας επιχείρησης - εάν τελικά ο πρόεδρος Τραμπ τη διατάξει - παραμένει ασαφής. Μια πηγή είπε ότι δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση.

Ωστόσο, ο σχεδιασμός έχει επικεντρωθεί στην πιθανή ανάπτυξη δυνάμεων από την Κοινή Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC), την επίλεκτη στρατιωτική μονάδα που συχνά έχει αναλάβει τις πιο ευαίσθητες αποστολές κατά της διάδοσης, δήλωσαν δύο από τις πηγές στο CBS News.

Ο πρόεδρος Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Παρασκευή το βράδυ δήλωσε: «Πλησιάζουμε πολύ στην επίτευξη των στόχων μας καθώς εξετάζουμε την εξάλειψη των μεγάλων στρατιωτικών μας προσπαθειών στη Μέση Ανατολή σε σχέση με το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν».



Οι ιδιωτικές συζητήσεις για το πυρηνικό υλικό έρχονται εν μέσω μιας εξελισσόμενης σύγκρουσης που στην αρχή της επικεντρώθηκε στη διάβρωση των συμβατικών στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν - συμπεριλαμβανομένων των αεράμυνων, των πυραυλικών συστημάτων και των βασικών υποδομών που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή



Αυτό το αρχικό κύμα επιθέσεων που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ είχε ως στόχο να αμβλύνει την ικανότητα του Ιράν να αντιδράσει σε όλη την περιοχή. Ωστόσο, παρά την επίθεση από αέρος, το Ιράν μπόρεσε να αντεπιτεθεί στο Ισραήλ και στις χώρες-συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου και σταμάτησε τις περισσότερες αποστολές πετρελαίου απειλώντας πλοία.



Έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε μια ιρανική επίθεση με drone σε μια βάση στο Κουβέιτ, και ένας Αμερικανός στρατιωτικός έχασε τη ζωή του από επίθεση στη Σαουδική Αραβία.

Έξι Αμερικανοί σκοτώθηκαν όταν ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού συνετρίβη στο Ιράκ την περασμένη εβδομάδα.



Πιο πρόσφατα, η κυβέρνηση έστρεψε την προσοχή της σε έναν πιο σταθερό στόχο που έθεσε ο Τραμπ στην αρχή του πολέμου: να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα είναι πλέον ικανό να παράγει πυρηνικά όπλα.



Μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, το Ιράν είχε συγκεντρώσει περίπου 972 λίβρες (περίπου 441 κιλά) ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, ποσότητα που απέχει ελάχιστα από το υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όπλα, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ ή IAEA. Μεγάλο μέρος αυτού του ουρανίου παραμένει θαμμένο κάτω από πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από μια επιχείρηση των ΗΠΑ το περασμένο καλοκαίρι.



Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να προσπαθήσει να αποκτήσει τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν στο πλαίσιο της τρέχουσας στρατιωτικής εκστρατείας. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι «είναι μια επιλογή στο τραπέζι για τον πρόεδρο».



Εντούτοις, οποιαδήποτε αποστολή κατάσχεσης του ουρανίου θα ήταν επίπονη και δυνητικά επικίνδυνη.



«Μιλάμε για κυλίνδρους που περιέχουν αέριο εξαφθοριούχου ουρανίου υψηλού βαθμού μόλυνσης σε ποσοστό 60%, επομένως είναι πολύ δύσκολο να το χειριστεί κανείς», δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο CBS News

ο Ραφαέλ Γκρόσι, γενικός διευθυντής της IAEA. «Δεν λέω ότι είναι αδύνατο. Γνωρίζω ότι υπάρχουν απίστευτες στρατιωτικές δυνατότητες για να γίνει αυτό, αλλά σίγουρα θα ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση».

Η κοινότητα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών εκτίμησε την περασμένη άνοιξη ότι το Ιράν δεν προσπαθούσε να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, και το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα προορίζεται αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς. Αλλά τα τελευταία χρόνια, το Ιράν έχει εμπλουτίσει ουράνιο στο 60%, πέρα από τα επίπεδα που είναι απαραίτητα για τις περισσότερες μη στρατιωτικές χρήσεις. Η ΔΟΑΕ έχει δηλώσει ότι το Ιράν είναι το μόνο κράτος χωρίς πυρηνικά όπλα που εμπλουτίζει ουράνιο σε αυτό το επίπεδο.

Από την έναρξη του πολέμου, ο κ. Τραμπ έχει διαμηνύσει ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, κι είναι ένας από τους βασικούς στόχους του πολέμου.



Πριν από το ξέσπασμα της σύγκρουσης, οι ΗΠΑ και το Ιράν πραγματοποίησαν αρκετούς γύρους έμμεσων συνομιλιών με στόχο τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αυτές οι συνομιλίες περιελάμβαναν συζητήσεις σχετικά με την ανάμειξη του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν σε χαμηλότερο επίπεδο, και τη μετατροπή του σε καύσιμο, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, ο οποίος συνέβαλε στη μεσολάβηση των διαπραγματεύσεων.



Ο Τραμπ έχει πιέσει το Ιράν να σταματήσει εντελώς τον εμπλουτισμό ουρανίου, ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα, κάτι που η ιρανική κυβέρνηση έχει απορρίψει.

