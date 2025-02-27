Ο Τραμπ δεν θυμάται να είπε «δικτάτορα» τον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δε θέλει να μιλήσει για το ενδεχόμενο ανάπτυξης «ειρηνευτικών δυνάμεων» στην Ουκρανία προτού επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, όπως τόνισε ο ίδιος υποδεχόμενος τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στον Λευκό Οίκο.

Υποστηρίζοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, ο Τραμπ τόνισε πως «δεν έχουμε ακόμη συμφωνία».

Γι’ αυτόν τον λόγο, εξήγησε, «δε μου αρέσει να μιλάω σχετικά με τη διατήρηση της ειρήνης μέχρι να καταλήξουμε σε συμφωνία για να προχωρήσουμε τη διαδικασία», συμπληρώνοντας ότι θέλει να αποφύγει τη… γρουσουζιά.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα επιχειρήσει να πείσει τον Τραμπ πως είναι αναγκαία η υποστήριξη των ΗΠΑ σε ενδεχόμενη ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία για τη διασφάλιση μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας. «Είναι πολύ σημαντικό εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, να τη διαφυλάξουμε», είπε κατά την έναρξη της συνάντησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης πως αύριο Παρασκευή θα υπογράψει συμφωνία για την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της Ουκρανίας με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Έρχεται εδώ και θα υπογράψουμε τη συμφωνία, πιθανώς ενώπιον των εκπροσώπων του Τύπου, και θα έχουμε μια καλή συζήτηση», είπε στο Οβάλ Γραφείο.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο εάν εξακολουθεί να πιστεύει πως ο Ζελένσκι είναι «δικτάτορας», όπως τον χαρακτήρισε πρόσφατα, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «εγώ το είπα αυτό;» και συνέχισε λέγοντας «δεν πιστεύω ότι το είπα. Επόμενη ερώτηση…». Έσπευσε να συμπληρώσει μάλιστα πως έχει «πολύ καλές σχέσεις» με τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

