Ο Κιρ Στάρμερ ήταν... Άγγλος στο ραντεβού του στον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ τον περίμενε στην εισοδο του Λευκού Οίκου και τον υποδέχθηκε με θερμή χειραψία και χαμόγελα. Ο Βρετανός πρωθυπουργός μετέφερε και παρέδωσε στον Τραμπ ένα «γράμμα» του βασιλιά Καρόλου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σχεδιάζει να θέσει στον Πρόεδρο Τραμπ την Πέμπτη το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να έχουν περιορισμένο στρατιωτικό ρόλο στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δήλωσαν Βρετανοί αξιωματούχοι.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είναι πρόωρο να αποφασιστεί ο ρόλος των ΗΠΑ σε οποιαδήποτε ειρηνευτική δύναμη πριν επιτευχθεί μια συμφωνία για την κατάπαυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Γιατί να μην προσπαθήσουμε πρώτα να σταματήσουμε τις δολοφονίες, την αιματοχυσία και τον τρομερό απολογισμό και μετά να προχωρήσουμε εκεί;» δήλωσε ένας υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Στάρμερ στον Λευκό Οίκο.

Μετά από προσπάθειες του Πολωνού προέδρου Αντρέι Ντούντα και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο Στάρμερ επιδιώκει αεροπορική υποστήριξη και άλλη στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ για περίπου 30.000 Ευρωπαίους στρατιώτες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Ουκρανία ως ειρηνευτική δύναμη. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός στην ιδέα κατ’ αρχήν, αλλά μόνο αφού οι ΗΠΑ μεσολαβήσουν για μια εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη, δήλωσε ότι στόχος του είναι να σταματήσει τις μάχες στην Ουκρανία πριν εξετάσει σοβαρά οποιαδήποτε αμερικανική υποστήριξη προς τους Ευρωπαίους που θα αναπτυχθούν ως αποτρεπτική δύναμη έναντι των ρωσικών επιθέσεων.

«Η διατήρηση της ειρήνης είναι πολύ εύκολη. Η επίτευξη της συμφωνίας είναι το δύσκολο μέρος», δήλωσε ο Τραμπ. «Αφήστε με να κάνω την ειρήνη πρώτα».

Βρετανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Στάρμερ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τραμπ τον Σεπτέμβριο πριν από τις αμερικανικές εκλογές και είχε πολλαπλές τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί του έκτοτε, θεωρεί κρίσιμη τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου.

«Γνωρίζουμε ότι η ευρωπαϊκή άμυνα και η άμυνα της Ουκρανίας θα εξαρτηθούν εν μέρει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την προθυμία των ΗΠΑ να στηρίξουν τα αποτρεπτικά μέτρα που θα εφαρμόσουμε», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Πριν από δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια συνάντησης με συμμάχους στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι «δεν θα αναπτυχθούν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία». Την επόμενη ημέρα, ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς ανασκεύασε τη δήλωση σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρουσίας αμερικανικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Το μόνο που απέκλεισε ήταν η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Η επίσκεψη του Στάρμερ πραγματοποιείται μία ημέρα πριν από την υψηλού προφίλ συνάντηση της Παρασκευής μεταξύ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Ο Ζελένσκι, προσπαθώντας να δεσμεύσει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την προστασία της χώρας του, συμφώνησε να υπογράψει συμφωνία που παρέχει σε αμερικανικές εταιρείες πρόσβαση σε σπάνιες γαίες της Ουκρανίας. Ο Τραμπ δηλώνει ότι η συμφωνία αυτή θα αποπληρώσει τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια που έλαβε το Κίεβο τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Πέμπτη ότι «η οικονομική συνεργασία με τους Ουκρανούς δεν περιλαμβάνει καμία συγκεκριμένη εγγύηση χρηματοδότησης για μελλοντικές πολεμικές επιχειρήσεις, ούτε δεσμεύει αμερικανικό προσωπικό στην περιοχή».



