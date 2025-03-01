Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να σταματήσει κάθε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, δήλωσε στην Washington Post την Παρασκευή ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να σταματήσει τα -δισεκατομμυρίων δολαρίων- ραντάρ, οχήματα πυρομαχικά και πυραύλους που αναμένουν αποστολή στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι είχε έρθει στην Ουάσιγκτον για να υπογράψει μια αμφιλεγόμενη κρίσιμη συμφωνία ορυκτών, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία θα άνοιγε τον τεράστιο ορυκτό της πλούτο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, δεν περιλάμβανε αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, προς απογοήτευση της Ουκρανίας.

Η συμφωνία θα έδινε στην Ουάσιγκτον τη δυνατότητα να αποζημιωθεί μέσω ενός επενδυτικού ταμείου ανασυγκρότησης που συνδέεται με την πώληση των ορυκτών σπάνιων γαιών της Ουκρανίας, για μερικά από τα δισεκατομμύρια δολάρια που κόστισαν τα αμερικανικά όπλα που προμήθευσαν στο Κίεβο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ και ο Βανς κατηγόρησαν τον Ζελένσκι ότι ήταν αχάριστος για την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη της Αμερικής κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Εξάλλου, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν ενδιαφέρεται επί του παρόντος να επανεξετάσει τη συμφωνία για τα ορυκτά της Ουκρανίας, σύμφωνα με δήλωση κορυφαίου αξιωματούχου του Λευκού Οίκου.

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία «εκλιπαρούσε» για την υπογραφή της συμφωνίας μόλις ολοκληρώθηκε η επεισοδιακή συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι και της ζητήθηκε να αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο», είπε ο αξιωματούχος.

Η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για ειρήνη;

«Ή κάνεις συμφωνία ή είμαστε εκτός», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ στη συνέχεια κατηγόρησε τον πρόεδρο Ζελένσκι για «ασεβή σχόλια».

«Αν δεν είχατε τον στρατιωτικό μας εξοπλισμό», συνέχισε ο Τραμπ, «η Ουκρανία θα είχε χάσει τον πόλεμο μέσα σε εβδομάδες». Και πρόσθεσε: «Πρέπει να είστε ευγνώμονες. Αλλά δεν είσαι καθόλου ευγνώμων, και αυτό δεν είναι ωραίο. Θα είμαι ειλικρινής. Δεν είναι ωραίο πράγμα».

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του στο Truth Social, μετά τη συνάντηση μεταξύ των ηγετών στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ έγραψε ότι πίστευε ότι η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για ειρήνη.

«Δεν είναι έτοιμος για Ειρήνη. Έχω αποφασίσει ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν είναι έτοιμος για ειρήνη με την εμπλοκή της Αμερικής, γιατί πιστεύει ότι η εμπλοκή μας του δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις. Δεν θέλω πλεονέκτημα, θέλω ειρήνη. Δεν σεβάστηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο Οβάλ Γραφείο τους. Μπορεί να επιστρέψει όταν είναι έτοιμος για ειρήνη», είπε ο Τραμπ.

Ο ανώνυμος ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης σημείωσε ότι πίστευε ότι το μπαράζ του Τραμπ και του Βανς στον Ζελένσκι δεν ήταν προσχεδιασμένο. Επεσήμανε τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δημιουργήσει πιο θετικό τόνο για τη συνάντηση, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ο Τραμπ απέσυρε την προηγούμενη δήλωσή του ότι ο Ζελένσκι ήταν «δικτάτορας» πριν από την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.