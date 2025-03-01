Ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, αρχιστράτηγος Ολεκσάντρ Σίρσκι, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι στρατιώτες της χώρας στέκονται στο πλευρό του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την αντιπαράθεσή του στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ένοπλες δυνάμεις είναι με την Ουκρανία, με τον λαό, με τον ανώτατο διοικητή (κ. Ζελένσκι σ.σ.). Η δύναμή μας είναι η ενότητα», έγραψε ο Σίρσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Συνεχίζουμε να καταστρέφουμε τον κατακτητή και να πλησιάζουμε στη νίκη», πρόσθεσε σε αυτή τη σύντομη ανακοίνωση.

