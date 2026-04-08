Θάνατος Matthew Perry: 15 χρόνια φυλάκιση στη «βασίλισσα της κεταμίνης»

Η αποκαλούμενη «Βασίλισσα της Κεταμίνης», Jasveen Sangha, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης για διακίνηση ναρκωτικών που οδήγησαν στον θάνατο του ηθοποιού Matthew Perry.

Η 42χρονη είχε δηλώσει ένοχη τον περασμένο Σεπτέμβριο, για πέντε αδικήματα, μεταξύ των οποίων και η διακίνηση κεταμίνης που προκάλεσε θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη.

Οι εισαγγελικές αρχές χαρακτήρισαν το σπίτι της στο Λος Άντζελες ως «εμπορικό κέντρο πώλησης ναρκωτικών», προκειμένου να μπορεί η κατηγορούμενη να κάνει πολυτελή ζωή.

Ο Perry, που πάλευε για χρόνια με τον εθισμό, βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι της κατοικίας του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2023. Οι έρευνες κατέληξαν ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από την χρήση κεταμίνης.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση της ποινής, η μητριά του ηθοποιού, Debbie Perry, ζήτησε από το δικαστήριο να επιβάλει τη μέγιστη δυνατή ποινή.

Σε γραπτή δήλωσή της προς το δικαστήριο της California, η Debbie Perry υποστήριξε ότι η Sangha προκάλεσε «ανεπανόρθωτη» ζημιά.

«Εσύ το προκάλεσες αυτό. Εσύ, που είχες αρκετό επιχειρηματικό ταλέντο για να βγάλεις χρήματα, διάλεξες τον τρόπο που βλάπτει τους ανθρώπους», ανέφερε. «Παρακαλώ δώστε σε αυτή την άκαρδη γυναίκα τη μέγιστη ποινή, ώστε να μην μπορέσει να καταστρέψει άλλες οικογένειες όπως τη δική μας».

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι της Sangha στο Λος Άντζελες, οι ομοσπονδιακές αρχές εντόπισαν δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης και την κατηγόρησαν ότι προμήθευε το ενέσιμο ναρκωτικό από το «κρησφύγετό» της στο Χόλιγουντ τουλάχιστον από το 2019.

Στο σπίτι βρέθηκαν επίσης χιλιάδες χάπια μεθαμφεταμίνης, κοκαΐνης και ηρεμιστικές ουσίες.

Αν και αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, η Sangha συμφώνησε τον Αύγουστο να αλλάξει την απολογία της, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της δίκης της.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις αρχές, παραδέχθηκε επίσης ότι πούλησε κεταμίνη στον Cody McLaury τον Αύγουστο του 2019, ο οποίος πέθανε λίγες ώρες αργότερα από υπερβολική δόση.

Η Sangha αντιμετώπιζε ποινή έως και 65 ετών και παραμένει υπό κράτηση από τον Αύγουστο του 2024.

Συγγενείς και φίλοι της απέστειλαν επιστολές υποστήριξης στο δικαστήριο, ενώ οι δικηγόροι της ζήτησαν τον Μάρτιο επιεικέστερη μεταχείριση, υποστηρίζοντας ότι είχε αναλάβει την ευθύνη των πράξεών της και δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο.

Ο Perry λάμβανε κεταμίνη στο πλαίσιο επιβλεπόμενης θεραπείας για την κατάθλιψη.

Η Sangha είναι ένα από τα πέντε πρόσωπα —ανάμεσά τους γιατροί και ο προσωπικός βοηθός του ηθοποιού— που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, προμήθευσαν τον Perry με την ουσία, εκμεταλλευόμενοι τον εθισμό του για οικονομικό όφελος.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν επίσης αποδεχθεί την ενοχή τους.

Ο γιατρός Salvador Plasencia, ο οποίος χορήγησε στον ηθοποιό κεταμίνη τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο σε 30 μήνες φυλάκισης.

Τον ίδιο μήνα, ο γιατρός Mark Chavez καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό και τρία χρόνια επιτήρησης, αφού παραδέχθηκε ότι προμηθεύτηκε παράνομα την κεταμίνη και την πούλησε στον Plasencia.

Ο προσωπικός βοηθός του Perry, Kenneth Iwamasa, ο οποίος βοήθησε στην αγορά και χορήγηση της ουσίας, αναμένεται να καταδικαστεί αργότερα αυτόν τον μήνα, αν και η νομική του ομάδα έχει ζητήσει αναβολή.

Τέλος, ο Eric Fleming, που πούλησε στον ηθοποιό κεταμίνη την οποία είχε προμηθευτεί από τη Sangha, αναμένεται να καταδικαστεί τον Ιούνιο.

Πηγή: skai.gr

