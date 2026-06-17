Η Γαλλία χρειάστηκε να ανεβάσει σημαντικά την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο για να κάμψει την αντίσταση της εξαιρετικά διαβασμένης Σενεγάλης, επικρατώντας τελικά 3-1 στο MetLife Stadium και ξεκινώντας με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ.

Οι Αφρικανοί πραγματοποίησαν εξαιρετικό πρώτο μέρος, περιόρισαν τη δημιουργία των Γάλλων και έφτασαν πιο κοντά στο γκολ, έχοντας μάλιστα και δοκάρι με τον Τζάκσον. Ωστόσο, η μετακίνηση του Ολίσε σε πιο ελεύθερο ρόλο από τον Ντεσάν άλλαξε την εικόνα της αναμέτρησης.

Ο άσος της Μπάγερν έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής, δημιουργώντας διαρκώς ρήγματα στην άμυνα της Σενεγάλης και τροφοδοτώντας τον Εμπαπέ, ο οποίος άνοιξε τελικά το σκορ, πριν ο Μπαρκολά «κλειδώσει» το τρίποντο λίγο πριν το φινάλε. Ο Εμπάιγ μείωσε λίγο πριν το φινάλε, με τον Εμπαπέ να πετυχαίνει ακόμα ένα γκολ με μια βολίδα, φτάνοντας τα 58 τέρματα με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας και ξεπερνώντας τον Ζιρού στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Το ματς:

Η Σενεγάλη μπήκε χωρίς φόβο στο παιχνίδι και από τα πρώτα λεπτά έδειξε πως δεν είχε διάθεση να περιοριστεί σε παθητικό ρόλο. Με εξαιρετική αμυντική λειτουργία και σωστές αποστάσεις στις γραμμές της, κατάφερε να μπλοκάρει την ανάπτυξη της Γαλλίας, η οποία δυσκολευόταν να παίξει κάθετα και να τροφοδοτήσει την επιθετική της τετράδα.

Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε στο 25'. Ο Ντιουφ έκλεψε την μπάλα από τον Εμπαπέ και με μία κάθετη πάσα έβγαλε τον Τζάκσον απέναντι από τον Μενιάν. Ο επιθετικός της Σενεγάλης πλάσαρε, όμως η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, στη συνέχεια βρήκε στον Γάλλο τερματοφύλακα και κατέληξε κόρνερ.



Οι Αφρικανοί συνέχισαν να απειλούν και στο φινάλε του ημιχρόνου έχασαν νέα τεράστια ευκαιρία. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μανέ γύρισε την μπάλα στην περιοχή και ο Σαρ, ανενόχλητος από κοντινή απόσταση, δεν κατάφερε να βρει εστία. Το 0-0 του ημιχρόνου άφηνε τη Γαλλία μάλλον ικανοποιημένη βάσει εικόνας.

Η εικόνα άλλαξε αισθητά μετά την ανάπαυλα. Ο Ντεσάν μετακίνησε τον Ολίσε πιο κοντά στον Εμπαπέ, με τον άσο της Μπάγερν να αποκτά περισσότερες ελευθερίες και να γίνεται σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη των «τρικολόρ».

Στο 53' ο Ολίσε βγήκε τετ α τετ, όμως ο Μεντί κράτησε όρθια τη Σενεγάλη, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα νίκησε και τον Εμπαπέ σε νέα μεγάλη ευκαιρία. Τελικά, η πίεση της Γαλλίας απέδωσε καρπούς στο 66'. Ο Ολίσε έβγαλε ακόμη μία εξαιρετική κάθετη πάσα και ο Εμπαπέ εκτέλεσε με τη μία για το 1-0.

Η Σενεγάλη προσπάθησε να αντιδράσει και μάλιστα βρήκε δίχτυα στο 68' με τον Τζάκσον, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ. Από εκείνο το σημείο και μετά οι Αφρικανοί πήραν περισσότερα ρίσκα, αφήνοντας χώρους στους Γάλλους στην αντεπίθεση.

Και κάπως έτσι οι Γάλλοι έβαλαν τέλος στη σεμνή τελετή στο 82'. Ο Ραμπιό έκλεψε την μπάλα λίγο κάτω από το κέντρο και έβγαλε ιδανικά τον Μπαρκολά απέναντι από τον Μεντί, με τον νεοεισελθόντα εξτρέμ να σκοράρει με όμορφη λόμπα για το 2-0.

Η Σενεγάλη κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι στο 90'+5', όταν ο Εμπάιγ έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια από τα αριστερά, άδειασε τον Ερναντέζ και με έναν «κεραυνό» νίκησε τον Μενιάν, μειώνοντας σε 2-1 και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης.

Ωστόσο, η απάντηση της Γαλλίας ήταν άμεση. Στο 90'+6', ο Κιλιάν Εμπαπέ πήρε την μπάλα αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή και εξαπέλυσε μία απίθανη βολίδα από περίπου 30 μέτρα, στέλνοντάς την στα δίχτυα για το τελικό 3-1.

Οι ενδεκάδες:

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Ουπαμεκανό, Κουντέ, Σαλιμπά, Ερναντέζ, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ (80' Μπαρκολά), Εμπαπέ, Ολίσε, Ντουέ (87' Τσερκί).

Σενεγάλη (Παπέ Τιού): Μεντί, Κουλιμπαλί, Ντιατά, Νιακατέ, Ντιούφ, Ι. Γκέιγ (88' Σις), Καμαρά (75' Ντιαρά), Π. Γκέιγ (83' Εντιάγ), Μανέ, Τζάκσον (83' Ντιένγκ), Σαρ (75' Εμπάιγ).

Δείτε τα highlights του αγώνα ΕΔΩ.

Το πρόγραμμα του 9ου ομίλου:

1η αγωνιστική

16 Ιουνίου 2026

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη 3-1

(66', 90+6' Εμπαπέ, 82' Μπαρκολά - 90+5' Εμπάιγ)

17 Ιουνίου 2026

01:00 Ιράκ - Νορβηγία (Gillette Stadium, ΗΠΑ)

2η αγωνιστική

23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία - Ιράκ (Lincoln Financial Field, ΗΠΑ)

03:00 Νορβηγία - Σενεγάλη (MetLife Stadium, ΗΠΑ)

3η αγωνιστική

26 Ιουνίου

22:00 Νορβηγία - Γαλλία (Gillette Stadium, ΗΠΑ)

22:00 Σενεγάλη - Ιράκ (BMO Field, Καναδάς)

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